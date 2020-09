- Powrót Jarosława Gowina na stanowisko wicepremiera wydaje się przesądzony - oświadczył we wtorek (8 września) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że nie jest jednak przesądzone, jakim resortem miałby pokierować Gowin.

Zdjęcie Jacek Sasin /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

W poniedziałek (7 września) odbyła się kolejna runda negocjacji dotyczących nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy oraz rekonstrukcji rządu. Według informacji PAP, do kolejnego spotkania koalicjantów dojdzie w czwartek około południa.

W poniedziałek poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk poinformował, że Jarosław Gowin zdecydował o powrocie do rządu. "Z tego, co wiem Jarosław Gowin zdecydował, że do rządu wróci. Natomiast, które konkretnie ministerstwo obejmie i jak to konkretnie ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie" - powiedział Bortniczuk w TVN24.

Gowin był wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego od listopada 2015 r. do kwietnia 2020 r.

Jacek Sasin o powrocie Jarosława Gowina do rządu

Sasin pytany w TVP 1, czy Gowin będzie znów wicepremierem oświadczył, że "to wydaje się przesądzone". "Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią rzeczywiście, że Jarosław Gowin wróci do rządu. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, to też nie jest przesądzone, jakim resortem pokieruje" - powiedział Sasin. Zwrócił uwagę, że Porozumienie posiada obecnie wicepremiera - minister rozwoju Jadwigę Emilewicz. "Myślę, że tutaj się nic nie zmieni" - podkreślił.

Zdjęcie Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz w Sejmie / Jacek Domiński / Reporter

Pytany, co stanie się po rekonstrukcji rządu z Emilewicz, Sasin odparł, że tę decyzję podejmie Porozumienie. "Arytmetyka rządowa jest tutaj nieubłagana. Jeśli zostaje po jednym resorcie, jeśli Jarosław Gowin ma być ministrem kierującym resortem w ramach odpowiedzialności rządowej, która przypada Porozumieniu, to pewnie Jadwiga Emilewicz będzie w innej formule pracowała dla Polski w sferze publicznej" - mówił wicepremier.

"Udział w rządzie musi być proporcjonalny"

Sasin powiedział też, że oczywiste jest, że dojdzie do zmniejszenia liczby ministrów z partii koalicyjnych. "Jeśli dzisiaj, przy 20 resortach, każdy z koalicjantów ponosi odpowiedzialność za kierowanie dwoma resortami, to przy zmniejszeniu ilości resortów i skomasowaniu kompetencji w większych resortach, oczywistym jest, że resortów, za które odpowiadać będą nasi koalicjanci będzie mniej" - zapowiedział wicepremier.

Jak dodał, posłowie Solidarnej Polski i Porozumienia stanowią ok. 15 proc. klubu parlamentarnego koalicji Zjednoczonej Prawicy. "Udział w rządzie musi być również proporcjonalny" - podkreślił. "Myślę, że porozumienie wewnątrz koalicji będzie dotyczyło nie tylko ministrów, nie tylko szefów resortów, ale również tego szczebla niżej - wiceministrów, sekretarzy stanu i ich szczebla odpowiedzialności" - dodał Sasin.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na początku sierpnia zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak zaznaczył - plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12. Kaczyński pytany czy koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymają w takim razie po jednym resorcie, stwierdził wówczas, że "przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów".

W obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego funkcjonuje 20 ministerstw.