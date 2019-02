- Rozumiem, że to jest pochwała, że jestem zwolennikiem jawności. W przeciwieństwie do pana prezesa, najwyraźniej nie mam nic do ukrycia - w ten sposób senator PiS Jan Maria Jackowski skomentował słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, które padły pod jego adresem.

Zdjęcie Jan Maria Jackowski /Tomasz Radzik /East News

Jan Maria Jackowski zapytał o zarobki w NBP po pojawieniu się informacji o gigantycznych pensjach dla współpracowniczek Adama Glapińskiego.



Prezes NBP odniósł się do zapytania senatora w środę na konferencji prasowej.



- Wysłałem prywatną wiadomość do Jana Marii Jackowskiego, znam go kilkadziesiąt lat. Słynie ze skłonności do jawności, bardzo to lubi, nawet na plaży - powiedział Glapiński.



Nawiązał w ten sposób do publikacji tabloidów z ubiegłych wakacji, gdy Jackowski został przyłapany nago na plaży.



Senator PiS, pytany w czwartek o wypowiedź Glapińskiego, stwierdził, że to "bardzo miłe słowa". "Rozumiem, że to jest pochwała, że jestem zwolennikiem jawności. W przeciwieństwie do pana prezesa, najwyraźniej nie mam nic do ukrycia" - powiedział.



Podkreślił, że "zupełnie nie satysfakcjonuje go" odpowiedź NBP w sprawie zarobków. Jackowski "oczekuje poważnego traktowania Senatu, parlamentarzystów".



Zdaniem senatora, "ironizowanie, drobne złośliwości, świadczą nie najlepiej o prezesie NBP", który "nie rozumie chyba istoty demokracji".



