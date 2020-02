"Chcemy zapobiegać takim tragediom, jak ta w Bukowinie Tatrzańskiej, dlatego m.in. nadzór budowlany będzie reformowany" - powiedziała w piątek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że roboczy zespół do końca marca opracuje główne założenia reformy.

"Chcemy zapobiegać takim tragediom jak ta w Bukowinie Tatrzańskiej. Dlatego Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego dostaną w tym roku 2,5 mln zł więcej z budżetu" - powiedziała.

Dodatkowe 2,5 mln zł dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego przewiduje autopoprawka zgłoszona do projektu budżetu na 2020 r.

W poniedziałek doszło do tragicznego wypadku na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej. Zerwany dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego spadł wprost na cztery osoby, które przyjechały na zimowy wypoczynek z Warszawy. Mimo reanimacji na miejscu zdarzenia, nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka - druga córka zmarłej kobiety - w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła wieczorem tego samego dnia. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Chłopak jest spokrewniony z ofiarami wypadku.