"Nie ma mowy o zamianie 500 plus na bon, nic takiego nie padło w mojej wypowiedzi" - zapewniła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w wypowiedzi dla "Super Expressu".

Zdjęcie Jadwiga Emilewicz /Wojciech Stróżyk /Reporter

"Nie ma mowy o zamianie 500 plus na bon, nic takiego nie padło w mojej wypowiedzi. I chciałabym uspokoić wszystkich Polaków, beneficjentów programu 500 plus i panią premier Beatę Szydło, że nie ma absolutnie żadnych planów zmiany programu 500 plus" - powiedziała Emilewicz.

Zwróciła uwagę, że program od początku był przygotowany jako systemowe, bezpośrednie wsparcie dla rodzin. "Nie ma i nie było dyskusji o tym, że administracja publiczna rości sobie prawo, w jaki sposób przekazywać albo nakazywać rodzinom wykorzystywanie tych środków" - podkreśliła wicepremier.

"Mówiąc o formacie bonu, mówiłam o tym, że jeżeli podobne programy się pojawią, to taka cyfrowa formuła pozwoli w sposób dokładny odzwierciedlić intencje ustawodawcy" - dodała minister.

