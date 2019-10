Jak Polacy oceniają pracę prezydenta i premiera? Najnowszy sondaż

W październiku 49 proc. badanych dobrze oceniło pracę prezydenta Andrzeja Dudy; przeciwnego zdania było 38 proc. respondentów - wynika z sondażu Kantar. O pracy premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie wypowiedziało się 44 proc. ankietowanych, negatywnie - 41 proc.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jaap Arriens/NurPhoto /Getty Images

Z badania Kantar wynika, że 49 proc. Polaków wystawia prezydentowi oceny pozytywne, natomiast 38 proc. badanych ocenia Andrzeja Dudę negatywnie. Osób niezdecydowanych, co do oceny pracy prezydenta, jest 13 proc. W porównaniu do września, wzrósł odsetek osób zadowolonych (1 pkt proc.) i spadł odsetek osób niezadowolonych (2 pkt proc.).

Reklama

Wypełnianie obowiązków przez prezydenta najlepiej oceniają wyborcy PiS (97 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (82 proc.). Najgorzej działalność Andrzeja Dudy oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (74 proc. ocen negatywnych) i Lewicy (61 proc.) oraz badani o centrolewicowych (61 proc.) i lewicowych (58 proc.) poglądach politycznych.

Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, mieszkańcy wsi i regionu wschodniego, wierzące i praktykujące oraz raczej interesujące się polityką. Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki, są mieszkańcy miast 100-500 tysięcy mieszkańców oraz regionu wielkopolskiego, a także pracujący oraz bardzo zainteresowani polityką.

Jak Polacy oceniają Mateusza Morawieckiego?

44 proc. Polaków pozytywnie ocenia pracę premiera Mateusza Morawieckiego; 41 proc. wystawia mu ocenę negatywną. 15 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić pracy szefa rządu. W porównaniu do września, w październiku ocena Mateusza Morawieckiego nieznacznie się pogorszyła - odsetek ocen negatywnych nie zmienił się, jednak o 1 punkt procentowy spadł odsetek osób zadowolonych z jego pracy.

Premier otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców PiS (93 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (76 proc.). Pracę premiera najgorzej oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (78 proc. negatywnych opinii) oraz Lewicę (69 proc.), a także badani o lewicowych (63 proc.) i centrolewicowych (64 proc.) poglądach politycznych.

Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkańców wsi, regionu wschodniego, emerytów i rencistów oraz osób wierzących i regularnie praktykujących. Gorsze oceny premierowi przyznają częściej mieszkańcy miast do 20 tysięcy mieszkańców oraz regionu dolnośląskiego, robotnicy oraz Polacy na stanowiskach kierowniczych a także osoby interesujące się polityką.

Oceny pracy rządu

Polacy mają prawie równo podzielone poglądy, jeśli chodzi o ocenę pracy rządu. 42 proc. ocenia działalność rządu dobrze (w porównaniu z badaniem z września spadek o 2 pkt proc.), a 43 proc. źle (wzrost o 1 pkt proc.). 15 proc. pytanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Działalność rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (93 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (78 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (74 proc. ocen negatywnych) i Lewicy (74 proc.), a także respondenci o poglądach lewicowych (64 proc.) i centrolewicowych (66 proc.).

Z badania wynika, że rząd lepiej oceniają osoby powyżej 60. roku życia, mieszkańcy wsi, osoby wierzące i regularnie praktykujące oraz mieszkańcy regionu wschodniego. Gorsze oceny wystawiają rządowi osoby wykształcone na poziomie wyższym, mieszkańcy małych miast (do 20 tysiące mieszkańców), mieszkańcy regionu wielkopolskiego, osoby pracujące oraz interesujące się polityką.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18-23 października 2019 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1008 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.