Polskie oddziały pulmunologiczne i intensywnej terapii są gotowe na przyjęcie pacjentów zarażonych koronawirusem z Chin. "Polska jest bezpieczna. Nie ma żadnej paniki" - poinformował w poniedziałek w TVN24 główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.

Zdjęcie Jarosław Pinkas /Bartosz Krupa /East News

"Zrobiliśmy wszystko, by Polacy mieli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Wdrożyliśmy wcześniej, pewnie niż wszyscy, pewne procedury (...). Nie ma żadnej paniki. Mamy być mądrzy przed szkodą" - powiedział. Dodał, że mimo tego, że jest w tej chwili "poważna progresja" w związku z rozprzestrzenianiem się nowego wirusa, to "patrzymy na to ze spokojem".

"Mamy nowe technologie, oddziały pulmonologiczne, intensywnej terapii przygotowane na przyjęcie pacjentów. Na bieżąco będziemy też informować, jak należy z tymi przypadkami postępować, jeżeli będziemy mieli pacjentów" - powiedział.

Pinkas odradził podróż do Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie do Chin.

Już 80 ofiar śmiertelnych wirusa

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 80, a osób zarażonych do 2744. W ostatnich 24 godzinach potwierdzono 769 nowych przypadków zachorowań, w tym pięć przypadków w Hongkongu i dwa w Makao.

Niewielkie liczby zachorowań stwierdzono w Tajlandii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej, USA, Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nepalu, Francji i Australii. W Stanach Zjednoczonych potwierdzone przypadki zachorowań zarejestrowano w stanie Waszyngton, Chicago, w południowej Kalifornii i w Arizonie. Do wykrycia choroby doszło także w Kanadzie.

Prezydent Chin: Sytuacja jest poważna

Prezydent Chin Xi Jinping określił obecną sytuację jako "poważną" i poinformował, że rząd podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zablokować podróże do zarażonych rejonów, a także zgromadzenia publiczne. W Polsce do szpitala trafiło na obserwację trzech studentów, którzy wrócili z Wuhan. Główny inspektor sanitarny zapewnił, że nic im nie grozi.

Jednocześnie zaznaczył, że polskie służby dyplomatyczne zrobią wszystko, by bezpiecznie sprowadzić Polaków, którzy przebywają w zagrożonych wirusem miejscach do kraju lub poza zamknięte chińskie miasta.

"Mam nadzieję, że uda się naszych obywateli sprowadzić bezpiecznie do Polski lub też w miejsca, które są bardziej bezpieczne niż zamknięte miasta. W tej chwili ok. 56 mln osób jest poddanych kwarantannie" - powiedział. W tej chwili, jak poinformował GIS, w Wuhan przebywa 23 Polaków.

"To się oczywiście zmienia. Nic na siłę nie możemy robić. Informujemy, jak należy się zachować. Przez dyplomację unijną w tej chwili prowadzone są rozmowy, żeby obywatele Unii, w tym Polacy, mogli tę strefę (objętą kwarantanną - red.) opuścić lub by mieli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego na miejscu" - zapewnił.

Lotnisko Chopina monitorowane

Główny inspektor sanitarny poinformował, że na bieżąco monitorowane jest też Lotnisko Chopina w Warszawie, tym bardziej że jest to węzeł przesiadkowy dla wielu turystów. Zbierane są informacje o każdym pasażerze przylatującym z Chin. Terminal, na którym lądują te samoloty, jest wydzielony. Ma też osobną wentylację.

"Prosimy też o analizę zdrowia pasażerów z Chin powiatowe inspekcje sanitarne" - dodał.