Marek M., który w TVP Info komentował sprawę porwania 3-letniej Amelki, podając się za mediatora i konsultanta policji, sam ma proces za znęcanie się nad partnerką. W przeszłości próbował też bezprawnie odebrać swoją córkę. O sprawie pisze "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie Ojciec dziewczynki wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku /Artur Reszko /PAP

Marek M. komentował w TVP Info informacje na temat porwania w Białymstoku matki i jej 3-letniej córki. Twierdził wówczas, że ojciec Amelki nie porwał jej i jej matki siłą, i że nie był zamaskowany.



Reklama

Rzekomy mediator przekonywał, że to matka Amelki uprowadziła dziewczynkę dwa lata wcześniej, a ojciec "walczył bezskutecznie z polskim systemem prawnym", aż wreszcie zdesperowany postanowił odebrać dziecko.



Zupełnie inną wersję przekazała policja.

Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji powtórzył w czasie konferencji prasowej, że doszło do porwania. "Zarówno przebieg całego zdarzenia, jak i to, co ustaliliśmy poprzez świadków, jak i dalsze ustalenia dla nas nie pozostawiają wątpliwości, że kobieta i dziewczynka zostały wciągnięte do samochodu siłą, wbrew swojej woli, w okolicznościach wskazujących na bardzo poważne przestępstwo" - powiedział Ciarka.

W rozmowie z "GW" Ciarka zaprzeczył, by M. był związany z policją. "Nie jest ani mediatorem, ani negocjatorem policyjnym. Nigdy nie był zatrudniony przez policję. Nie wykonywał dla nas żadnych usług czy czynności" - zapewnił rzecznik Komendy Głównej Policji.

"Gazeta Wyborcza" ustaliła też, że Marek M. w przeszłości sam, używając przemocy, odebrał matce i wywiózł małą córeczkę.

"Ma też inne kłopoty: proces za wieloletnie - fizyczne, psychiczne i ekonomiczne - znęcanie się nad partnerką" - czytamy. Od półtora roku w sądzie w Środzie Wielkopolskiej toczy się jego proces. Markowi M. postawiono sześć zarzutów.