"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że jego dziennikarzom udało się dotrzeć do oświadczenia, jakie wydał syn Mariana Banasia Jakub. Syn szefa NIK prosi w nim między innymi o to, by nie łączyć jego decyzji z doniesieniami medialnymi odnośnie jego byłego pracodawcy.

"Oświadczam, że zakończyłem pracę w banku Pekao S.A." - pisze w cytowanym przez "DGP" oświadczeniu Jakub Banaś.

"W Banku miałem okazję z sukcesem zrealizować projekty o charakterze strategicznym, które wykorzystywały moje kwalifikacje i pozwoliły mi uzyskać dodatkowe doświadczenie" - dodaje syn prezesa NIK.







Jakub Banaś podkreśla także, że jego decyzja o zaprzestaniu współpracy z Bankiem Pekao SA była w pełni suwerenna.