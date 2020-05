Jakub Strzyczkowski nowym szefem Trójki. Prezydent komentuje

"Z ulgą przyjąłem powołanie Kuby Strzyczkowskiego na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego Programu Trzeciego Polskiego Radia" - powiedział w czwartek, 28 maja, prezydent Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że teraz "sytuacja się unormuje i radiowa Trójka nadal będzie dobrze działała, ciesząc jej słuchaczy".

W poniedziałek, 25 maja, pracujący od 1990 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz i prowadzący audycje Kuba Strzyczkowski został powołany na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego Programu Trzeciego Polskiego Radia. Na stanowisku tym zastąpił Tomasza Kowalczewskiego.

"Wzbudza zaufanie"

Prezydent Andrzej Duda był pytany o to, jak przyjął tę nominację podczas czwartkowej sesji "Pytań i odpowiedzi" na Facebooku.

"Z ulgą. Zadowolony jestem, że powołany został człowiek, który wzbudza zaufanie. Pan redaktor Kuba Strzyczkowski jest osobą, która cieszy się autorytetem w środowisku radiowej Trójki. Mam nadzieję, że sytuacja się unormuje i radiowa Trójka nadal będzie dobrze działała, ciesząc jej słuchaczy, a miłośników ma w całej Polsce. Więc mam nadzieję, że ta nominacja załatwia problem i że na tym wszystko, co działo się ostatnio wokół radiowej Trójki, po prostu się zakończy. Trzymam w każdym razie kciuki, żeby panu redaktorowi wszystko dobrze się udało" - powiedział prezydent.

Afera wokół piosenki Kazika

15 maja, podczas piątkowego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", nawiązująca do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, mimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa. Kierownictwo programu zablokowało stronę, na której publikowane są wyniki, a głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor Programu Trzeciego, Tomasz Kowalczewski, oświadczył, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, zapewniając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

Dyrekcja Trójki zapowiedziała 18 maja zlecenie audytu Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat i stworzenie regulaminu audycji. W niedzielę, 17 maja, dyrektor radiowej Trójki podawał, że z ustaleń informatyków wynika, iż to prowadzący 15 maja audycję "zdecydował o przestawieniu piosenki" Kazika na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste.

Reakcja dziennikarzy

Z Trójki odszedł prowadzący listę od 1982 r. Marek Niedźwiecki. Jak oświadczył, zrobił to w związku z sytuacją, która zaistniała wokół notowania z 15 maja oraz posądzeniem go o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadził od ponad 35 lat. W czwartek, 21 maja, dziennikarz poinformował, że złożył wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i TVP, domaga się oficjalnych przeprosin i przekazania 10 tys. zł na rzecz lekarzy walczących z pandemią koronawirusa.

Z Trójką pożegnali się także m.in. Piotr Kaczkowski Piotr Metz, Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska. Zakończenie współpracy ze stacją zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow.

21 maja na posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, której tematem była sytuacja w redakcji Programu Trzeciego Polskiego Radia podjęto decyzję o wystosowaniu do Szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego listu o odwołanie prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej oraz dyrektora Programu III PR Tomasza Kowalczewskiego.