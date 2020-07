Jan Grabiec: Hołownia powtarza to, co robiła PO 20 lat temu

Nikt nie ma patentu na ruch społeczny. Ruchy społeczne Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego mogą się uzupełniać, o ile nie będziemy się zajmować sami sobą i wzajemnymi walkami - uważa rzecznik PO Jan Grabiec.

Grabiec pytany w TVP1, jak Rafał Trzaskowski zamierza budować ruch obywatelski, podkreślił, że "Trzaskowski uzyskując ogromne poparcie w II turze wyborów prezydenckich ma mandat do tego, żeby tworzyć szerszą strukturę, zachęcać ludzi, którzy do tej pory nie angażowali się politycznie i nie chcą być członkami partii politycznej, do aktywności w życiu publicznym".

"Hołownia powtarza to, co robiła PO 20 lat temu"

Dopytywany, czy PO nie konsumuje pomysłu Szymona Hołowni o stworzeniu ruchu obywatelskiego podobnego do "Polski 2050", zaznaczył, że "nikt nie ma patentu na ruch społeczny".

"Przecież PO powstawała jako stowarzyszenie, ruch, zanim została zarejestrowana jako partia polityczna, a dzisiaj Szymon Hołownia mówi o tym, że chce zarejestrować partię polityczną, więc właściwie powtarza to, co robiła PO 20 lat temu" - zauważył polityk.

"Nie obrażamy się na to. Rozumiem, że droga, którą wybrała wcześniej PO, jest atrakcyjna dla Hołowni. Mamy nadzieję, że na końcu się spotkamy" - dodał.

"Wiadomo, że ruch społeczny nie jest w stanie zastąpić partii politycznej. Nie ma demokracji bez partii politycznych, one są niezbędne, by wyrażać opinie, stanowiska różnych grup społecznych, tych, którzy ją popierają" - ocenił rzecznik PO.

"To wszystko może się uzupełniać"

Zdaniem Grabca "oddolna energia społeczna sprawia, że ludzie oczekują od Trzaskowskiego, że zrobi coś więcej niż będzie funkcjonować w ramach partii politycznej".

"Oddolna energia ma znaleźć ujście w tym ruchu, co nie jest żadną konkurencją wobec Szymona Hołowni, bo wiem, że tam (w ruchu "Polska 2050") też są ludzie, którzy chcą działać wraz z Szymonem Hołownią. Tu (ruch Nowa Solidarność-red.) są inni ludzie, którzy chcą działać z Trzaskowskim. To wszystko może się uzupełniać, o ile nie będziemy się zajmować sami sobą i wzajemnymi walkami, ale będziemy się zajmować pozytywna promocją programu tego czy innego ruchu" - podkreślił polityk.

Hołownia: W II turze wygrałbym z Dudą

Natomiast Grabiec ocenił w środę, że konsolidacja opozycji będzie w przyszłości niezbędna, zaś Hołownia może być jedną z ważniejszych postaci sceny politycznej. Jak zaznaczył, PO jest zainteresowana bliską współpracą.