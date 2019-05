- Wobec spadających sondaży PiS prezes Jarosław Kaczyński przypomniał sobie o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, jak dalej tak pójdzie po przegranych wyborach do PE, rząd PiS znajdzie w czerwcu pieniądze na podwyżki dla nauczycieli - ocenił w niedzielę rzecznik PO Jan Grabiec.

Na niedzielnej konwencji PiS w Krakowie Kaczyński powiedział, że "jest w Polsce ta trudna, tragiczna sprawa niepełnosprawnych". "Mamy nowe propozycje, mamy kolejny +plus+ do naszej piątki" - powiedział prezes PiS. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że w najbliższych kilku miesiącach rząd chce przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 zł.

Do tej zapowiedzi odniósł się na Twitterze Grabiec.

"Wobec spadających sondaży PiS Kaczyński przypomniał sobie dziś o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Jak tak dalej pójdzie, to rząd PiS po przegranych wyborach europejskich, znajdzie jeszcze w czerwcu pieniądze na podwyżki dla nauczycieli" - napisał rzecznik PO.