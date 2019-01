Senator PiS Jan Maria Jackowski wystosował dwa pytania do prezesa Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o zarobki współpracowniczek Adama Glapińskiego.

W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej Jan Maria Jackowski zadaje Adamowi Glapińskiemu, szefowi Narodowego Banku Polskiego dwa pytania. Twierdzi, że robi to w imieniu swoich wyborców.

"Czy prawdą jest, że jedna z współpracowniczek Pana Prezesa zarabia 65 tysięcy zł miesięcznie? Jeżeli nie jest to prawdą, to jakie zarobki miesięcznie z uwzględnieniem wszystkich pochodnych, osiąga ta osoba w NBP? Jaki jest zakres obowiązków wzmiankowanej współpracowniczki i jakie posiada kwalifikacje merytoryczne, by realizować te zadania?" - pyta Jan Maria Jackowski.

"To narusza prawa człowieka"

Zarobki współpracowniczek prezesa NBP skomentowała dla serwisu wpolityce.pl Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, adwokat, pełnomocnik Narodowego Banku Polskiego.

- Jeśli ośmieszanie dyrektorów departamentów jednej z najważniejszych państwowych instytucji - jaką jest NBP - z tego tylko powodu, że są atrakcyjnymi kobietami, staje się metodą i narzędziem walki politycznej, to budzi mój głęboki i zasadniczy sprzeciw. To działanie niezgodne z interesem państwa oraz naruszające prawa człowieka - powiedziała.



Dodała także, że aktualna siatka płac obowiązuje w NBP od czasów prezesa Marka Belki. - Wynagrodzenia były i są o nią oparte, wcześniej nikt jej nie kwestionował, bo spełniała kryteria proporcjonalności kwoty pensji do rangi instytucji, zadań itd. - powiedziała Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.



Kontrolę w Narodowym Banku Polskim rozpoczęła NIK

Pod koniec grudnia "Gazeta Wyborcza" napisała o dwóch współpracowniczkach prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martynie Wojciechowskiej oraz dyrektorce gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Ujawniono wówczas, że zarobki Martyny Wojciechowskiej - byłej radnej PiS na Mazowszu - wynoszą ok. 65 tys. zł.

Prezes NBP nie udzielił publicznie odpowiedzi dotyczącej wynagrodzenia swojej podwładnej.

Z kolei według ustaleń portalu OKO.press, szefowa departamentu komunikacji i promocji NBP może zarabiać znacznie więcej. Martyna Wojciechowska ma bowiem dostawać też 11 tysięcy złotych miesięcznie z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dokąd posłał ją prezes banku centralnego Adam Glapiński.

W piątek kontrolę w Narodowym Banku Polskim rozpoczęła NIK. Sprawdzane będą m.in. zasady wynagradzania kierownictwa i pracowników banku centralnego. "Przyjrzymy się zasadom wynagradzania" - mówił Krzysztof Kwiatkowski.