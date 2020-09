- Zbigniew Ziobro na pewno pozostanie na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - oświadczył w Radiu Zet wiceminister aktywów państwowych i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Wiceminister pytany w Radiu Zet o to, kiedy zostanie rozstrzygnięta kwestia umowy koalicyjnej stwierdził, że "wszystkim nam zależy, żeby było to jak najszybciej". Dopytywany, czy nastąpi to w tym tygodniu powiedział, że "jest to bardzo prawdopodobne". Potwierdził, że Zbigniew Ziobro pozostanie na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

- Potwierdzam na pewno to, że pan minister Zbigniew Ziobro nadal jest i będzie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. To bardzo dobra wiadomość dla Polski i bardzo zła dla grup przestępczych i mafii - powiedział Kowalski.

Podkreślił, że obecnie decydują się kwestie programowe. - Pamiętajmy, że pan prezes Jarosław Kaczyński razem z panem ministrem Zbigniewem Ziobro i panem prezesem Jarosławem Gowinem zapowiedzieli ofensywę programową jesienno-zimową. Musimy reformować państwo - zaznaczył.

Równocześnie mówił, że rozmowy dotyczące konkretnych ustaleń trwają i dlatego za wcześnie spekulować na przykład, czy resort środowiska zostanie utrzymany w rękach Solidarnej Polski oraz czy Solidarna Polska poprze tzw. ustawę o bezkarności urzędniczej. Dodał, że nie rozmawiano o tym, bo sprawa w tej chwili jest "zawieszona". Podobnie mówił o poparciu Solidarnej Polski dla ustawy o ochronie zwierząt.

- Tak samo jak w kwestii personaliów, poczekajmy na ostateczny komunikat Zjednoczonej Prawicy - powiedział.

Natomiast odnosząc się do środowego spotkania prezesa PiS Kaczyńskiego z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro powiedział, że nie zna jego szczegółów, ale odbyło się ono "w pozytywnej atmosferze" i należy poczekać na oficjalne informacje.

Podkreślił jednak, że gdyby się sprawdziły doniesienia medialne, że Kaczyński obejmie tekę wicepremiera i szefa komitetu ds. bezpieczeństwa to byłaby to "doskonała informacja dla Polski" i wzmocnienie dla rządu, bo Kaczyński jest niekwestionowanym przywódcą, "architektem Zjednoczonej Prawicy".

Dopytywany o niechęć Ziobry do premiera Mateusza Morawieckiego powiedział, że o takiej nie słyszał.