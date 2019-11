Wbrew tym, którzy wieszczyli dekompozycję Zjednoczonej Prawicy, udowodniliśmy, że łączące nas porozumienie ma silne fundamenty programowe. Gramy do jednej bramki - napisał we wtorek na Twitterze lider partii Porozumienie Jarosław Gowin.

Zdjęcie Jarosław Gowin /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

"Wbrew tym, którzy wieszczyli dekompozycję Zjednoczonej Prawicy, udowodniliśmy, że łączące nas porozumienie ma silne fundamenty programowe. Gramy do jednej bramki" - napisał Gowin, opatrując wpis tagiem "30-krotność".

We wtorek poseł PiS Marcin Horała w imieniu klubu PiS wycofał z Sejmu projekt ustawy znoszący limit 30-krotności składki na ZUS. Oświadczenie o wycofaniu projektu ustawy skierowane do marszałek Elżbiety Witek zostało po południu opublikowane w wykazie prac legislacyjnych. Sejm miał się projektem zając we wtorek wieczorem. Wcześniej brak poparcia dla projektu zadeklarowali nie tylko przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, ale także koalicjant PiS ze Zjednoczonej Prawicy - Porozumienie Jarosława Gowina. Ugrupowanie to przyjęło uchwałę, która zobowiązuje posłów i senatorów Porozumienia do głosowania przeciwko projektowi.

Projekt PiS zakładający likwidację od 2020 r. górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce został złożony w Sejmie w ubiegłą środę. Według autorów projektu, ma to przynieść dodatkowe 7,1 mld zł. Pierwsze czytanie projektu - według wstępnego harmonogramu obrad - było zaplanowane w Sejmie na wtorkowy wieczór.

We wtorek w Sejmie odbywało się także spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy: PiS - Jarosława Kaczyńskiego; Porozumienia - Jarosława Gowina i Solidarnej Polski - Zbigniewa Ziobry, dotyczące umowy koalicyjnej - poinformował we wtorek rzecznik Porozumienia Kamil Bortniczuk. Jak zaznaczył, było ono zaplanowane wcześniej, a tematem rozmowy liderów jest umowa koalicyjna.