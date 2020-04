Jarosław Gowin mógłby zgodzić się na głosowanie korespondencyjne, ale lepiej przygotowane, za kilka miesięcy - wynika z informacji Interii.

Zdjęcie Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na sali posiedzeń w Sejmie / Leszek Szymański /PAP

Piątek to gorący dzień w obozie Zjednoczonej Prawicy. Dziś w porządku obrad Sejmu miał pojawić punkt dotyczący głosowania korespondencyjnego forsowanego przez PiS. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się Jarosław Gowin i Porozumienie, wobec czego, jak na razie, porządek obrad nie został zaktualizowany.

Wobec wyłomu Porozumienia obóz rządzący ma kłopot, którego prawdopodobnie dzisiaj nie uda się rozwiązać. Przy Wiejskiej usłyszeliśmy, że prawdopodobnie negocjacje przesuną się do przyszłego tygodnia.

Wobec weta Porozumienia dla wyborów korespondencyjnych, według informacji Patryka Michalskiego z RMF, Gowin miał zaproponować jeszcze jeden pomysł - przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do 2022 roku, czyli wydłużenie jej do siedmiu lat.

Według naszych informacji pomysł ten ma też przewidywać brak reelekcji dla prezydenta Andrzeja Dudy. Jak się dowiedzieliśmy, Lewica i Platforma Obywatelska nie poprą takiego rozwiązania. Nie wiadomo natomiast, co z Konfederacją i PSL.

Obóz władzy ma rozważać jeszcze jeden scenariusz. By Gowin wyszedł z twarzą (politycy Porozumienia powtarzają, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć), rząd miałby wprowadzić na krótko stan klęski żywiołowej. Tylko po to, by przełożyć datę 10 maja o kilka miesięcy. Wówczas Gowin miałby zgodzić się na głosowanie korespondencyjne, a cały obóz rządzący miałby czas, by przygotować odpowiednio wybory w formie kopertowej.

- Do wyborów korespondencyjnych trzeba się odpowiednio wcześniej przygotować. Obecnie najważniejsze jest ratowanie zdrowia, życia i gospodarki - powiedziała Jakubowi Szczepańskiemu posłanka Porozumienia Magdalena Sroka .





Łukasz Szpyrka