Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz były prezydent RP Lech Wałęsa stawili się w czwartek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. - Wiem, że pozwany wielokrotnie twierdził, że rozmawiałem z bratem podczas lotu i że wydawałem polecenia, by lądować. Nie wydawałem takiego polecenia i nie mogłem bratu wydawać jakichkolwiek poleceń - zeznał Jarosław Kaczyński po fiasku negocjacji w sprawie ugody między stronami.

Zdjęcie Kaczyński i Wałęsa przed sądem / Adam Warżawa /PAP

Pierwszy w sądzie pojawił się Jarosław Kaczyński. Kilka minut później zjawił się Lech Wałęsa.



Pierwsze od lat spotkanie twarzą w twarz

"Nie ukrywam, że nie jest to dla mnie miła okazja" - mówił Kaczyński na sądowym korytarzu. "A dla mnie miła" - odpierał Wałęsa.



Przed wejściem na salę sądową doszło do wymiany złośliwości między Kaczyńskim a Wałęsą. "Po co ja pana ministrem robiłem? O mój Boże" - powiedział Wałęsa do Kaczyńskiego. "A po co ja pana prezydentem?" - odparł szef PiS.

"Nie będziemy o tym rozmawiać" - odparł Kaczyński na uwagi Wałęsy, że to "on go wybrał". "Na początku dobrze nam się współpracowało, dopóki ich kontrolowałem było świetnie" - stwierdził Wałęsa.



Wymianę zdań uciął Kaczyński. "Ja nie zamierzam rozmawiać na tym poziomie, to jest inna kultura" - powiedział.



Fiasko negocjacji ws. ugody

Na początku rozprawy sąd zaproponował zawarcie ugody między Jarosławem Kaczyńskim i Lechem Wałęsą. Ogłosił też przerwę, aby strony mogły rozważyć taką możliwość.



Negocjacje na prośbę sądu trwały ponad dwie godziny. Nie doszło do zawarcia ugody.

Po fiasku negocjacji obaj będą zeznawać przed sądem. Jako pierwszy zeznania składa prezes PiS.



Zeznania Kaczyńskiego

- Wiem, że pozwany wielokrotnie twierdził, że rozmawiałem z bratem podczas lotu i że wydawałem polecenia, by lądować. Nie wydawałem takiego polecenia i nie mogłem bratu wydawać jakichkolwiek poleceń. Jedynym tematem tej rozmowy był stan zdrowia matki. Brat powiedział mi, że nie ma sytuacji zagrożenia życia, więc nie muszę jechać do szpitala - mówił Jarosław Kaczyński przed sądem, pytany o rozmowę z Lechem Kaczyńskim podczas lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010.

Kaczyński zeznał, że oskarżenia ze strony Wałęsy są dla niego "wyjątkowo ciężkie". - To jest oskarżenie, w najwyższym stopniu nieprzyjemne. To jest oskarżenie, że nie dbałem o życie, o swojego brata, ale też o życie 90 kilku innych osób, w tym wielu bardzo mi bliskich. To oskarżenie wyjątkowo ciężkie - mówił.

- Czara goryczy się przelała - powiedział o powodach wytoczenia procesu przeciwko byłemu prezydentowi.



Zdjęcie Jarosław Kaczyński zeznaje przed sądem / Wojciech Strozyk/ / Reporter

Prezes PiS był też pytany o żałobę po śmierci swojego brata. - Do dziś nie pogodziłem się z odejściem brata - przyznał.

Jarosław Kaczyński oświadczył, że wypowiedzi Wałęsy negatywnie wpłynęły na jego wizerunek polityczny. - To jest skrajne dezawuowanie - stwierdził. Mówił, że objawia się to na "demonstracjach, w wystąpieniach indywidualnych, czy zaczepkach - często skrajnie obraźliwych".

Prezes PiS pytany o to, kiedy kierowane wobec niego oskarżenia o odpowiedzialność za katastrofę smoleńską nasiliły się, odpowiedział: - Sądzę, że ze względu na sławę pozwanego - jest człowiekiem znanym nie tylko w Polsce, ale szerzej znacznie, w świecie - to jego wypowiedzi miały tutaj znaczenie, takie, które prowadziło do wzmożenia tego rodzaju oskarżeń.



Po przerwie, pełnomocnik Lecha Wałęsy zapytał Kaczyńskiego, czy znane mu są przyczyny katastrofy smoleńskiej. - Nie potrafię dać ostatecznej odpowiedzi o przyczynę katastrofy w Smoleńsku. Trwa wyjaśnianie - mówił.



Między prawnikami obu stron doszło do sporu o zadawane pytania. Pełnomocnik Lecha Wałęsy chciał pytać o okoliczności wizyty Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Pełnomocnik prezesa PiS żądał uchylenia pytań.



- W moim przekonaniu i zgodnie z regułami języka polskiego to są odpowiedzi o faktach. Pozwany w sposób jednoznaczny stwierdzał, że ja wywarłem wpływ na mojego brata, żeby podjął decyzję o lądowaniu - odpowiedział Kaczyński na pytanie pełnomocnika, czy w jego ocenie Wałęsa w swoim wpisie mówił o faktach czy ocenach.



- Gdyby pozwany przyznał, że jego słowa stanowią ocenę to w ten sam sposób naruszałoby to moje dobra osobiste. Nie ma podstaw do wyrażania takich ocen - mówił.

Sędzia pytała, dlaczego odbiera wypowiedź Wałęsy jako naruszającą jego dobra osobiste. - Wypowiedź Wałęsy jest nieprawdziwa. Wskazuje, że to człowiek złej woli i wyjątkowo nieuczciwy - odpowiedział prezes PiS.



- W moim otoczeniu politycznym głównie śmiano się z tej tezy, bo ona jest absurdalna. Traktowano ją jako obraźliwą, nie traktowano jej poważnie - zeznał Kaczyński. Dodał, że nie miał "sygnałów, by inne środowiska polityczne uznały tezę Wałęsy za wiarygodną".



Zdjęcie Lech Wałęsa w sądzie / Adam Warżawa / PAP

Prezes PiS odpowiadał też na pytania dotyczące współpracy Lecha Wałęsy z SB. Dopytywany, kiedy dostał teczkę dotyczącą "Bolka", odpowiedział, że w styczniu 1991 roku.



- Plotki o współpracy Lecha Wałęsy słyszałem jeszcze zanim stał się powszechnie znany. W 1993 informacje, wraz z numerem rejestracyjnym (agenta), przekazali mi funkcjonariusze UOP. Powiedziałem wtedy o tym na wiecu na UW, potem bardzo rzadko wracałem do sprawy - zeznał Kaczyński.



- Nie byłem inicjatorem spotkania, na którym mi przedstawiono dokumenty. Nie rozmawiałem o tym z Lechem Wałęsą - mówił.



- Byłem przekonany, że zostałem zaproszony na rozmowę o teczce Wałęsy za jego zgodą pozwanego, żeby mnie wprowadzić w pewne realia, żeby w pewnym momencie nie wybuchło - oświadczył Kaczyński.

- Nie mogę wskazać nazwiska osoby, która przekazała mi teczkę, bo nie zostałem zwolniony z tajemnicy - oświadczył. Zaznaczył, że przekazane mu wówczas materiały, były ściśle tajne.



Nieudane próby przesłuchania stron

Pod koniec września sądowi w Gdańsku nie udało się przesłuchać ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Lecha Wałęsy.



Prezes PiS pozwał byłego prezydenta za wpisy w internecie. Wałęsa zarzucał w nich Kaczyńskiemu odpowiedzialność za katastrofę smoleńską.

Pod koniec września przesłuchanie prezesa PiS - który był w Warszawie - miało się odbyć w trybie wideokonferencji. Jakość techniczna połączenia pozostawiała jednak wiele do życzenia.

Prezesa PiS niemal nie było widać. Dźwięk również był fatalnej jakości. Obecni w sądzie w Gdańsku niezbyt wyraźnie słyszeli to, co mówił Jarosław Kaczyński. Podobne problemy zgłaszali też pełnomocnicy stron, którzy byli obecni w Warszawie.

Kontrowersje budziła również sama forma wideokonferencji. Pełnomocnicy Jarosława Kaczyńskiego informowali, że prezes PiS ma "przeciwwskazania do dalekich podróży".



Przedstawiciel Lecha Wałęsy w odpowiedzi podał jednak kilka przykładów miast, które Kaczyński odwiedził w ciągu kilku ostatnich dni.

Problemem była też nagła, niezapowiadana wcześniej nieobecność Lecha Wałęsy.

Jego pełnomocnik tłumaczył, że były prezydent ma kontuzję kręgosłupa.

Wałęsa pisze na Facebooku

Lech Wałęsa w 2016 roku napisał na Facebooku, że "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku". W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to "bezprawne i nieprawdziwe zarzuty".

Kaczyński domaga się m.in. przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie".

Prezes PiS chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Treść pozwu szefa PiS Lech Wałęsa zamieścił pod koniec lipca 2017 roku na Facebooku. Na zadane mu wtedy pytanie, czy przeprosi Kaczyńskiego, powiedział Polskiej Agencji Prasowej: "w żadnym wypadku", odsyłając jednocześnie do tego, co napisał na społecznościowym portalu.

Stwierdził tam: "Wszystko, co Pan przygotował przeciw mnie na tych 15 stronach pozwu, potwierdzam, niczego się nie wypieram i z niczego nie będę się przed Panem i Pańskimi agentami wyciągniętymi z komuny tłumaczył. Powtórzę - uważam, że za śmierć smoleńską odpowiada Pan, bo to Pan realizował swoją obłąkaną wersję walki o władzę. To było tak jak dziś, obłąkana wersja utrzymania władzy z Panem w roli głównej".

Prezes PiS domaga się od byłego prezydenta wpłaty 30 tysięcy złotych na Fundację Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie.