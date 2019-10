Jarosław Kaczyński na pochodzie pierwszomajowym? "To fotomontaż"

Od kilku dni w sieci popularna jest udostępniona w mediach społecznościowych fotografia przedstawiająca Jarosława Kaczyńskiego z grupką osób podczas pochodu pierwszomajowego. Jak zapewnia rzecznik PiS, zdjęcie nie jest autentyczne.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

"Białystok, końcówka lat 70-tych. Przyszły naczelnik Polski, z extramocnym w palcach, wybiera się na pochód pierwszomajowy" - napisał na Facebooku Marek Skwarski, udostępniając wymowne zdjęcie.

Obok rzekomej postaci Jarosława Kaczyńskiego stoi trzech mężczyzn i kobieta.



Onet zapytał o autentyczność fotografii rzecznika PiS, który pokazał zdjęcie obecnemu prezesowi tej partii.



- To nieprawda, że Jarosław Kaczyński chodził na pochody pierwszomajowe pod koniec lat 70. Był już wówczas działaczem opozycji antykomunistycznej - powiedział Radosław Fogiel.

- Pokazałem prezesowi to zdjęcie. On nie zna ani jednej osoby z tej fotografii. Jego zdaniem to fotomontaż. Jego twarz została tu wmontowana - dodał.