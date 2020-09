- Wejście prezesa Kaczyńskiego do rządu byłoby dla Rady Ministrów wzmocnieniem - ocenił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber (PiS). Gość "Graffiti" w Polsat News wskazał, że dodatkowa koordynacja między innymi prac Ministerstwa Sprawiedliwości i MON to "bardzo dobry pomysł dotyczący kwestii bezpieczeństwa kraju i nie tylko". Schreiber odniósł się również do słów ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który nazwał PiS partią z "neomarksistowskim tłem". - Nie potrafię odgadnąć, co innego mogłoby za tym stać niż chęć wyjścia z rządu - powiedział.

- Myślę, że naprawdę pan premier sobie ze wszystkim świetnie radzi. Natomiast ten pomysł, wydaje mi się, też ma swoją rację bytu - odparł Schreiber pytany o kwestię ustaleń koalicyjnych, wedle których prezes PiS Jarosław Kaczyński miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.

Prowadzący Marcin Fijołek pytał, dlaczego rząd potrzebuje dodatkowego "nadzorcy" premiera Morawieckiego i innych ministrów.



- Jeżeli trzymać by się tej terminologii, to chodzi o nadzór nad jednym z ważnych ministerstw pozostających w rękach koalicjantów. Taka koordynacja dodatkowa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i nie tylko, byłaby bardzo dobrym pomysłem - wyjaśnił Schreiber.



- Pan premier jest takiego rozwiązania gorącym zwolennikiem - podkreślił.

Dopytywany, czy Morawiecki nie radził sobie dotychczas z kontrolą, gość "Graffiti" powiedział, że "premier sobie ze wszystkim świetnie radzi". - Ten pomysł ma swoją rację bytu. Prezes Kaczyński ma niekwestionowany autorytet, tak duży, jak nikt inny wśród przedstawicieli obozu - mówił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Schreiber zaznaczył, że Kaczyński stanowiłby "duże wzmocnienie dla rządu, jeżeli taka decyzja zostałaby podjęta". - Sytuacja ostatnich tygodni pokazała pewną konieczność korekt, które muszą nastąpić - dodał.

- Nie potrafię odgadnąć, co innego mogłoby za tym stać niż chęć wyjścia z rządu. Możliwe, że Ardanowski tym wywiadem chciał pokazać, że jest tą pracą zmęczony - mówił gość Polsat News, pytany czy minister rolnictwa jest już "poza rządem", skoro mówi, że PiS jest partią z "neomarksistowskim tłem", a ustawę o ochronie zwierząt pisały osoby, które się na tym nie znają.



Pytany, czy możliwe są poprawki w "Piątce dla zwierząt" Schreiber wskazał, że "dyskusje i poprawki są zawsze możliwe".

- Projekt jest poselski, więc rząd nie ma co specjalnie zakładać. Sygnały ze strony prezydenta są dla mnie także nie do końca jasne, bo nie wiem o co do końca chodzi panu prezydentowi. Jego słowa można rożnie interpretować. Zdaje się, że nie podoba mu się ta ustawa, ale pytanie, co konkretnie - mówił Schreiber w "Graffiti".

