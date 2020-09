"Z jednej strony byłoby to pożyteczne, ale z drugiej strony dla ludzi mniej wyrobionych politycznie, byłoby to trudne do przyjęcia. W naszym klubie reakcje na to byłyby złe - powiedział tygodnikowi "Sieci" prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o możliwość powrotu do rządu Jarosława Gowina.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin w Sejmie /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter



W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" zapytano prezesa Prawa i Sprawiedliwości m.in. o to, czy Jarosław Gowin może wrócić do rządu.

"Z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap. Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia" - odpowiedział Jarosław Kaczyński. "W naszym klubie reakcje na to byłyby złe" - podkreślił.