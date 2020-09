Jak ujawnił w czwartek (24 września) Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu i zostać wicepremierem. - Prezydent Andrzej Duda zna tę koncepcję od dłuższego czasu. Na początku września był w tej sprawie konsultowany - powiedział w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski. Jak dodał, Andrzej Duda "w pełni popiera i zaakceptował tę koncepcję".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Jakub Kaminski/ /East News

W czwartek (24 września) szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż prezes PiS będzie w rządzie wicepremierem.

Jak informował wcześniej polsatnews.pl , Jarosław Kaczyński będzie szefem komitetu do spraw bezpieczeństwa. Będzie nadzorował ministerstwo sprawiedliwości, ministerstwo obrony narodowej oraz ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.

- Prezydent Andrzej Duda zna tę koncepcję od dłuższego czasu. Na początku września był w tej sprawie konsultowany - powiedział w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News Błażej Spychalski . Jak dodał, prezydent "w pełni popiera i zaakceptował tę koncepcję".

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał, co prezes Kaczyński da nowemu rządowi. - Pewnie wprowadzi nową dynamikę do rządu i spowoduje, że współpraca będzie zdecydowanie lepsza - ocenił Spychalski.

Jak podkreślił, widać było po reakcji koalicjantów - Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina - że takie oczekiwanie "było wyrażone".

"Konflikty w rządzie są rzeczą naturalną"

Rzecznik prezydenta został również zapytany o to, kto wygrał spór w Zjednoczonej Prawicy.

- Nie ma co tego rozpatrywać w takich kategoriach. Jest pewna publicystyka polityczna, którą zajmują się dziennikarze, ale jest też kwestia realnej polityki, którą zajmujemy się my, politycy. Doszło do przesilenia i potrzebny był moment oczyszczenia, rozmowy. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim miejscu, że Zjednoczona Prawica może dostać nowej siły, nowego uderzenia - stwierdził Spychalski.

Zapytany o animozje między premierem Mateusz Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, rzecznik prezydenta podkreślił, że "konflikty na poziomie rządowym są rzeczą zupełnie naturalną". - Najważniejsze, żeby polskie sprawy były dobrze prowadzone i tego prezydent oczekuje - dodał.

Jak podkreślił Spychalski, w polityce bardzo ważna jest transparentność. - Obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie z całą pewnością tę transparentność jeszcze podbudowuje - powiedział.

Dymisja ministra Ardanowskiego?

Spychalski został również zapytany o to, czy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zostanie zdymisjonowany. Rzecznik prezydenta odpowiedział, że taki wniosek dotąd nie wpłynął.

- Współpraca pana prezydenta z panem ministrem jest bardzo dobra i ona jest bardzo bliska od wielu lat. Pan prezydent z panem Ardanowskim współpracowali w kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Jest on przez nas oceniany bardzo dobrze - powiedział Spychalski.

Rzecznik Andrzeja Dudy podkreślił jednak, że o kształcie rządu decyduje premier.