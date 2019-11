Jarosław Kaczyński wygłosił "drugie expose"

"Musimy dążyć do normalności i normalność powinna nam towarzyszyć we wszystkim. Potrzebny jest patriotyzm i dobra wola" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w sejmowej debacie nad expose premiera Mateusza Morawieckiego.

"Wysłuchaliśmy wystąpienia długiego, pełnego faktów, liczb, lapidarnych sformułowań, różnych wątków, ale jednocześnie wystąpienia, które przedstawia spójną koncepcję naszej przyszłości" - mówił Kaczyński. "Przed Polską otworzyło się okno możliwości uzyskania tego, co naszemu społeczeństwu, narodowi się należy, to znaczy europejskiego poziomu życia" - dodał.

Kaczyński ocenił, że obecne zmiany w światowej gospodarce uchylają dotychczasowe prawa ekonomiczne, co - jak dodał - otwiera przed Polską nowe możliwości.

Wolność, zaufanie, rodzina

Prezes PiS stwierdził, że Polska jest dzisiaj inna niż cztery lata temu pod względem zarówno społecznym, jak i gospodarczym. Kaczyński podkreślał, że siłą napędzająca zmiany są ideały, a "pustka aksjologiczna, to zniszczenie". "W tym wypadku chodzi o ideały polskie, a wśród tych ideałów na pierwszym miejscu z całą pewnością jest wolność" - mówił.

Jako drugą wartość prezes PiS wymienił zaufanie i dodał, że PiS zapracowało na zaufanie przez realizację obietnic i "odnowienie demokracji". Jako trzecią wartość i fundament wymienił natomiast "rodzinę rozumianą tradycyjnie".

Kwestia bezpieczeństwa

Prezes PiS stwierdził, że ciągłość państwa jest dla jego ugrupowania szczególnie ważna, a samo państwo to narzędzie do realizowania wielkich przedsięwzięć przez społeczeństwo. Dodał przy tym, że państwo to organizacja bezpieczeństwa zarówno w sferze międzynarodowej, gospodarczej, jak i społecznej.

Kaczyński zaznaczył, że bezpieczeństwo ma być skierowane ku temu, aby "państwo nie było zagrożeniem dla obywateli, dla grup społecznych" oraz by nie mogły rozwijać się "patologie państwa" i aby nie była niszczona demokracja i praworządność. W kontekście bezpieczeństwa prezes PiS podkreślał wagę sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, w tym zwiększenia ilości wojsk USA w Polsce. Mówił również o bezpieczeństwo energetycznym i ocenił, że dziś rząd jest coraz bliżej, aby to bezpieczeństwo zapewnić.

Kaczyński podkreślał także rolę bezpieczeństwa jednostki i przywołał dane, że 98 proc. Polaków czuje się dobrze w swoim miejscu zamieszkania. "Jeżeli 98 proc. Polaków czuje się dobrze w swoim miejscu zamieszkania, to trzeba pamiętać jeszcze o tych 2 proc., bo to tylko kilkaset tysięcy ludzi, ale trzeba im też to bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania zapewnić" - powiedział.

Służba zdrowia, oświata, prawa kobiet

Prezes PiS mówił również, że trzeba będzie jeszcze wiele zmienić w służbie zdrowia, w tym rozbudować wiele programów dotyczących ochrony zdrowia.

Kaczyński ocenił też, że w sferze oświaty będzie trzeba "odeprzeć groźną, zewnętrzną socjalizację". Jednocześnie położył duży nacisk na wsparcie rodzin oraz dbałość o prawa kobiet.

"Nie można przeciwstawiać praw kobiet temu wszystkiemu, co tworzy podstawę trwałości narodu - następstwa pokoleń, ale trzeba działać w tym kierunku i my będziemy działać w tym kierunku, żeby te procesy rzeczywiście nie były przeciwstawne, żeby kobiety uzyskały równość zarobków i możliwości, które są w wielu wypadkach, w szczególności macierzyństwa bardzo potrzebne" - powiedział.

"Skok w nowoczesność" i słowo klucz

Prezes PiS, mówiąc o gospodarce, podkreślał, że priorytetem partii będzie "skok w nowoczesność" oraz wsparcie przedsiębiorców, w tym młodych przedsiębiorców.

Kaczyński akcentował także duże znaczenie inwestycji infrastrukturalnych oraz innowacyjności.

"Musimy dążyć do normalności - to można powiedzieć słowo klucz pana premiera i ta normalność powinna nam towarzyszyć we wszystkim" - powiedział Kaczyński.

Polityka zagraniczna

Nawiązując do deklaracji premiera dotyczącej polityki zagranicznej, Kaczyński ocenił, że fakt, że Polska jest członkiem UE, nie oznacza, że ma w Brukseli uprawiać "politykę bierności". "UE i to jest część tej wielkiej światowej destabilizacji, jest dzisiaj w kryzysie" - ocenił Kaczyński. "UE musi z tego kryzysu wyjść podejmując rzeczywiste działania tam, gdzie są one potrzebne, przede wszystkim wracając do fundamentów, wracając do traktatów, opanowując rożnego rodzaju uzurpacje, dbając o przyzwoitość" - dodał.

Kaczyński, mówiąc o programie przedstawionym przez premiera Mateusza Morawieckiego, nawiązywał do przykładu Irlandii, gdzie - jak stwierdził - różne ugrupowania doszły do porozumienia i doprowadziły do wzrostu gospodarczego całego kraju. "Tam porozumiały się siły, partie polityczne, które kiedyś do siebie nawzajem strzelały i to nawet z dział i rozstrzeliwały się nawzajem. Wszystko jest możliwe, tylko potrzebny jest patriotyzm i dobra wola, a nie partykularyzm" - mówił prezes PiS.

"Sądzę, że przesłaniem tego przemówienia, jestem o tym przekonany - premiera Rzeczpospolitej w tej rozpoczynającej się kadencji, było właśnie to i niezależnie od tych pokrzykiwań, zwracam się do wszystkich na tej sali, żeby poważnie tę ofertę rozpatrzyli" - dodał Kaczyński, który na zakończenie swojego wystąpienia otrzymał owacje na stojąco od skandujących jego imię posłów PiS. Następnie prezes PiS wyszedł z sali.

Po zakończeniu sejmowej debaty na wtorek wieczór zaplanowane jest głosowanie nad wotum zaufania wobec rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

