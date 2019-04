Na początku 2015 r. priorytetem były prace nad ordynacją podatkową, stąd decyzja ministra finansów, by nie kontynuować prac m.in. nad przepisami uszczelniającymi VAT - zeznał we wtorek przed komisją śledczą ds. VAT b. wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Zdjęcie Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman i jego pełnomocnik Katarzyna Leder Salgueiro / Leszek Szymański /PAP

Jak tłumaczył Neneman, na początku 2015 r. w MF powstała "bardzo dobra" koncepcja uszczelnienia systemu podatkowego z propozycjami działań długofalowych i krótkookresowych. Dodał, że wraz z wiceminister Agnieszką Królikowską przedstawili go wiceszefowi resortu Mateuszowi Szczurkowi, który jednak ocenił, iż "biorąc pod uwagę różne aspekty", szanse na skuteczną realizację tych pomysłów "są znikome".

Reklama

Świadek zaznaczył, że głównym argumentem ówczesnego wiceministra finansów Mateusza Szczurka było to, że w tym samym czasie pracowano nad dużą nowelizacją ordynacji podatkowej, z kontrowersyjnymi elementami - jak klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - i Szczurkowi najbardziej zależało na dokończeniu tej regulacji przed wyborami. "Jak rozumiem, (wice- PAP) minister doszedł do wniosku - a ja też mam pewne doświadczenia z byciem ministrem na końcówce rządów - że są inne priorytetowe rzeczy; jak ordynacja i klauzula. Myślę, że istotny był też odbiór społeczny tego, co chcieliśmy zrobić" - dodał świadek.

Neneman podkreślał, że otoczenie "niespecjalnie sprzyjało".

"Była to końcówka prac parlamentu - okres, w którym pojawia się mnóstwo pomysłów i był rodzaj blokady, aby nie zgłaszać nowych, bo 'więcej nie przerobimy' (...). Stąd decyzja, żeby tych prac nie podejmować od strony legislacyjnej" - dodał.