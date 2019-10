Wszyscy pracownicy inspekcji sanitarnej dostaną od stycznia 2020 r. 500 zł netto podwyżki i po 1000 zł nagrody jubileuszowej na stulecie istnienia służb sanitarnych – poinformował we wtorek szef GIS Jarosław Pinkas.

Zdjęcie Jarosław Pinkas /Michał Dyjuk /Agencja FORUM

Szef GIS poinformował, że od 1 stycznia 2020 r. wszyscy pracownicy inspekcji sanitarnej otrzymają 500 zł netto podwyżki.

"To jest podwyżka 500 zł netto na każdy etat przeliczeniowy (...). Oczywiście to, o czym mówił pan premier, to jest podwyżka brutto, ale do tego mamy te 6 proc., które otrzymamy już do tej podwyższonej kwoty, więc spokojnie mogę powiedzieć, że to będzie netto. I dodatkowo 1000 zł nagrody dla każdego pracownika na stulecie" - zaznaczył.