- Powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość – oświadczył Jarosław Sachajko z Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15. - PiS korzysta z wielu naszych pomysłów - stwierdził Gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Zdjęcie Jarosław Sachajko /Piotr Molecki /East News

Nawiązując do faktu, że PSL wyklucza koalicję z PiS, Jarosław Sachajko przypomniał, że decyzja ta należy do Rady Programowej Koalicji Polskiej. - Liderzy powinni się spotkać z PiS i ustalić, czy jest możliwość współpracy - dodał.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem potwierdził, że "była propozycja przyłączenia się do koalicji rządzącej".

"Propozycja wejścia do rządu nie do zaakceptowania"

- Propozycja wejścia do rządu jest nie do zaakceptowania dla mnie i dla Pawła Kukiza - mówił Jarosław Sachajko, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Poseł Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz’15, pytany o to, czy dostał propozycję objęcia teki ministra rolnictwa mówi, że "bezpośrednia propozycja nie padła".

- Oferta wejścia do rządu i bycia wiceministrem za pensję kierownika supermarketu nie jest czymś, co odpowiada Pawłowi Kukizowi czy mnie, czy innym politykom Koalicji Polskiej. My chcemy załatwiać sprawy polskie - powiedział poseł.

"Ceny wędlin wzrosną od razu o 20 proc."

- Dzisiaj zagłosowałbym przeciwko nowej ustawie o ochronie zwierząt - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Jarosław Sachajko, odnosząc się do przepisów przedstawionych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Likwidacja ferm norek w Polsce wiąże się od razu z wyższymi o 20 proc. cenami wędlin - tłumaczył wiceszef komisji rolnictwa.

Według niego, "norki jedzą odpady poubojowe i dzięki temu, że utylizują te odpady, mamy tak tanie wędliny".

Poseł Koalicji Polskiej PSL-Kukiz'15 podkreślał, że likwidacja ferm oznacza konieczność kosztownego pozbywania się odpadów na inne sposoby. - Jest ich naprawdę gigantyczna ilość, około miliarda złotych oszczędzamy jako państwo dzięki temu że je (norki - red.) mamy" - przekonywał.

Wideo youtube