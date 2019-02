Jarosław Trybuś odwołany ze stanowiska wicedyrektora Muzeum Warszawy

Dyrektor placówki Ewa Nekanda-Trepka poinformowała o odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora Muzeum Warszawy Jarosława Trybusia. To konsekwencja udostępnienia przez niego w internecie grafiki przedstawiającej nóż z ukrytym profilem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Jarosław Trybuś /fot. Krzysztof Zuczkowski /Agencja FORUM

21 stycznia Trybuś został zawieszony na miesiąc, w tym czasie władze miasta miały podjąć decyzję co do jego przyszłości.

W czwartek na stronie muzeum podana została informacja o odwołaniu Trybusia ze stanowiska wicedyrektora. "Niniejszym informuję, że Pan dr Jarosław Trybuś podpisał wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę, zawartej między nami 26 listopada 2012 roku. Tym samym Pan dr Jarosław Trybuś został odwołany ze stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Programowych. Pozostaje jednak w Muzeum Warszawy na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Wystawy Głównej 'Rzeczy warszawskie'" - poinformowała Nekanda-Trepka.

Dyrektor poinformowała, że odwołanie Trybusia ze stanowiska zastępcy dyrektora związane jest "z udostępnieniem przez niego kontrowersyjnej grafiki, co naraziło Muzeum Warszawy i jego organizatora - Miasto Stołeczne Warszawę - na utratę dobrego imienia. Powodem odwołania jest również niewłaściwy sposób zarządzania podlegającym mu obszarem".

Nekanda-Trepka poinformowała, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął do wiadomości decyzję o odwołaniu wicedyrektora.

Jarosław Trybuś udostępnił na Facebooku grafikę przedstawiającą nóż, w którego rękojeści ukryty był profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wpis był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. O reakcję prezydenta stolicy zaapelował wtedy warszawski radny PiS Sebastian Kaleta.

Trybuś usunął swój wpis i przeprosił. "Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana (udostępniona - PAP) przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał na Facebooku Trybuś.