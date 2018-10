Jaśkowiak zaprasza byłych prezydentów do Poznania na obchody Święta Niepodległości

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaprosił do miasta na uroczystości z okazji Święta Niepodległości byłych prezydentów: Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

Jaśkowiak zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcia zaproszeń, które zostały wysłane do byłych prezydentów.



"Świętujemy tu radośnie, chętnie dzieląc się z gośćmi naszą świętomarcińską tradycją" - napisał prezydent Poznania.

W zaproszeniu do Wałęsy, Kwaśniewskiego i Komorowskiego Jaśkowiak zaznaczył, że podczas gdy 11 listopada Polska będzie świętować stulecie odrodzenia niepodległości przez organizację oficjalnych uroczystości, koncertów i marszy, Poznań, "jako jedyne z polskich miast, celebruje ten czas w zupełnie wyjątkowy sposób".



"W tym dniu odwołujemy bowiem się do naszej poznańskiej, bardzo żywej tradycji związanej z postacią Świętego Marcina, patrona jednej z głównych arterii w śródmieściu. Imieniny Ulicy, bo tak nazwaliśmy to wydarzenie, to kulturalny festyn, którego centralnym punktem jest barwny korowód z udziałem tysięcy poznaniaków" - napisał Jaśkowiak.





Zaznaczył, że Święty Marcin "to dla nas przede wszystkim symbol dobroczynności - wyciągnięcia ręki do potrzebujących, wykluczonych i ubogich. To uosobienie człowieka wrażliwego na los innych, a tym samym odpowiedzialnego za wspólnotę, w której żyje".



Jaśkowiak zaznaczył, że organizowana uroczystość jest częścią programu "Pochwała Wolności".



"Jego istotą jest refleksja nad ideą wolności oraz budowanie świadomej, aktywnej, odpowiedzialnej wspólnoty. Społeczności, która nie wyklucza, wznosi mosty porozumienia, a swoją siłę czerpie z jedności. Odnosząc się do dramatycznego losu, który dotknął naszą Ojczyznę na przestrzeni minionego wieku, to właśnie narodowa solidarność pozwalała nam nie tylko przetrwać czas zniewolenia i ucisku, ale realizować rzeczy wielkie" - napisał prezydent Poznania.



Przypomnijmy, że kilka dni temu wzięcia udziału w państwowych uroczystościach z okazji 11 listopada odmówił Lech Wałęsa.