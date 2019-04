Czwartek 18 kwietnia to jedenasty dzień strajku w oświacie. Dziś o godz. 10:00 na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego odbędzie się spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Rząd przyjął zaproszenie do rozmowy i - jak zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk - będzie miał ze sobą porozumienie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował zaś, że w czwartek zaproponowana zostanie konkretna formuła dotycząca okrągłego stołu w sprawie oświaty.

Zdjęcie Strajk w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi / Grzegorz Michałowski /PAP

"Porozumienie z nauczycielami jest nie tylko możliwe, ale też konieczne" - powiedział w czwartek szef MSWiA Joachim Brudziński w Polskim Radiu Szczecin.

Reklama

Dodał, że spór jest "zasadny co do istoty rzeczy", a nauczyciele "powinni dostawać za swoją pracę godziwe wynagrodzenia", ale nie może być to spór, którego "ofiarami będą w tym wypadku młodzi ludzie, młodzież maturalna".

Dodał, że nie jest "w stanie zrozumieć" nauczycieli apelujących o niestawianie się na radach pedagogicznych i niewystawianie ocen. "Dzisiejszej traumy młodych ludzi, niepewności, nic nie uzasadnia, nawet najbardziej racjonalne oczekiwania podniesienia pensji dla nauczycieli" - zaznaczył Brudziński.

"Strajkują ci sami ludzie, którzy uczą nasze dzieci, że trzeba walczyć o swoje i mieć swoje zdanie. To oni uczą dzieci godności i walki o nią. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz się cofnęli i ugięli przed rządem" - pisze do nas jeden z czytelników.

"Dlaczego w tak prozaicznej sprawie jak godność i szacunek dla ludzi wychowujących przyszłe pokolenia, od których będzie zależał los nas i naszych najbliższych, w tym też los dzisiaj rządzących, nie można się szybko dogadać" - to kolejna opinia, którą do nas przysłaliście.

Przypominamy, że swoje opinie na temat strajku możecie nam przekazywać za pomocą specjalnego formularza (zobacz tutaj) .

Czy popierasz strajk nauczycieli? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy popierasz strajk nauczycieli? Popieram 65% Nie popieram 33% Nie mam zdania/ Trudno powiedzieć 2%

głosów: 375791

Kolejny głos wsparcia dla nauczycieli.

"Uczniowie także mają głos. Zawsze to nauczyciele nas wspierają, dziś my pokazujemy, że nie są w tym proteście sami, przekazujemy im nasze wsparcie. Chcemy w naszym otwartym liście przekazać, że w tej ciężkiej chwili dla edukacji polskiej, jaką są protesty wszyscy się jednoczymy. Nie pozwolimy naszym pedagogom protestować w samotności" - pisze w liście do nas Julia Łoś. Jak informuje, grupa maturzystów zbiera podpisy pod listem otwartym popierającym strajk nauczycieli (dostępna tutaj)

"Nasze zdumienie budzi postawa Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej, której bierność i obojętność są nie do zaakceptowania" - brzmi fragment listu.

"Pani prezydentowa także popiera postulaty nauczycieli - wzrostu płac, szczególnie w tej pensji zasadniczej, podstawowej. Przepraszam, ale dokładnie nie znam struktury wynagrodzeń nauczycieli, ale to zasadnicze wynagrodzenie" - pani prezydentowa twierdzi, że ono musi rosnąć, dlatego że ono jest po prostu bardzo niskie" - mówił w RMF FM rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

O strajku nauczycieli z rzecznikiem prezydenta rozmawiał Robert Mazurek. "Odbyło się wiele spotkań z inicjatywy pana prezydenta. Z panem premierem. Na którym zresztą była i Pierwsza Dama" - mówi Błażej Spychalski, pytany o ewentualną inicjatywę Andrzeja Dudy ws. zakończenia strajku nauczycieli.

Na pytanie, o czym Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydencki rzecznik odpowiada: była rozmowa o wynagrodzeniach nauczycieli. O tym, dlaczego strajkują. Pani prezydentowa powiedziała, że uśrednianie pensji nauczycieli, nie jest czymś, co nas przybliży do kompromisu - podkreślił Błażej Spychalski.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że podczas czwartkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego rząd przedstawi stronie związkowej "pewne propozycje", licząc jednak na to, że ta "rozważy" przystąpienie do porozumienia, które wcześniej podpisała "Solidarność".

Szefowa Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias: Podczas czwartkowych rozmów na forum Rady Dialogu Społecznego omawiane będą wyłącznie problemy płacowe; na debatę o reformie oświaty będzie czas przy okrągłym stole.

Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwa od 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. W tym czasie odbyły się egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasisty.

Relacje z poprzednich dni strajku można znaleźć tutaj:

Dziesiąty dzień strajku nauczycieli, egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Dziewiąty dzień strajku nauczycieli, egzamin ósmoklasisty z matematyki

Ósmy dzień strajku nauczycieli, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Piąty dzień strajku nauczycieli

Czwarty dzień strajku nauczycieli i drugi dzień egzaminu gimnazjalnego

Trzeci dzień strajku nauczycieli i pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego

Drugi dzień strajku nauczycieli

Protest nauczycieli. Pierwszy dzień strajku

Strajk poprzedziły negocjacje rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli, które trwały od 25 marca do 7 kwietnia. ZNP i FZZ podczas negocjacji zmodyfikowały oczekiwania (początkowo żądały tysiąca złotych podwyżki), teraz domagają się 30-proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury: 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" negocjowała m.in. podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 15 proc. od stycznia 2019 r. oraz zmianę systemu wynagradzania, według którego pensje nauczycieli byłyby bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

7 kwietnia porozumienie z rządem zawarła tylko oświatowa Solidarność. ZNP i FZZ odrzuciły propozycje rządu. Następnego dnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Porozumienie zawarte przez rząd z "S" zakłada prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. we wrześniu plus już wypłacona 5-proc. podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie dodatku za wychowawstwo na nie mniej niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.