Słowa Pawła Rabieja to najczystsza postać mowy nienawiści - powiedział w sobotę w radiowej Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, odnosząc się do wpisu wiceprezydenta Warszawy na Twitterze.

Zdjęcie Paweł Rabiej /Wojciech Strozyk/ /Reporter

(...) Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę. Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce" - napisał 26 grudnia Paweł Rabiej.

Wiceprezydent stolicy skomentował w ten sposób wywiad arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Telewizji Republika, który krytycznie wypowiedział się na temat radykalnych ruchów ekologicznych. "Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne (...) to coś co się narzuca" - stwierdził hierarcha.

Krytycznie słowa Rabieja ocenił w radiowej Trójce europoseł PiS Adam Bielan. Zauważył, że w swojej wypowiedzi Jędraszewski nie krytykował dbałości o środowisko, tylko skrajny ekologizm, czyli ideologię, którą posługuje się "skrajna lewica nie tylko w Europie", wykorzystując m.in. nastoletnią aktywistkę Gretę Thunberg.



"Ekologizm to paliwo dla ugrupowań lewicowych"

Uczestniczący w rozmowie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) przyznał, że "ekologizm to paliwo dla ugrupowań lewicowych", którzy wykorzystują "poczucie wyższości nad trucicielami" do swoich rozgrywek politycznych. Zaznaczył, że kwestie ekologiczne są bardzo ważne, "ale nie załatwimy tego w ten sposób, jak próbuje Tunberg czy arcybiskup Jędraszewski. Gdzieś musi być środek" - dodał.

Z kolei poseł Lewicy Maciej Gdula powiedział, że słowa arcybiskupa są skandaliczne, ponieważ "jest to atak na ludzi, którzy dostrzegają katastrofę klimatyczną i chcą zmieniać świat, w którym żyją". Dodał, że jego zdaniem "arcybiskup jest zły na to, że ktoś łamie monopol Kościoła na mówienie, co jest etyczne i nieetyczne". Wskazał też, że Kościół Polski oddala się w ten sposób od Watykanu i papieża Franciszka, który wyznaje ideologię ekologizmu i stara się dostosować do wyzwań przed którymi stoi świat.



Papież Franciszek powołał Jędraszewskiego

Poseł PiS Bartosz Kownacki zauważył jednak, że to papież Franciszek powołał Jędraszewskiego na arcybiskupa krakowskiego. Zaznaczył, że manipulacją jest przytaczanie wypowiedzi metropolity krakowskiego bez kontekstu, ponieważ najważniejsze w wypowiedzi hierarchy było to, że centrum nauczania Kościoła jest człowiek. "(...) Ekologia jest ważna, ale zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek" - podkreślił.

Europoseł Andrzej Halicki (PO) wskazał, że martwi go kierunek myśli najważniejszych hierarchów Kościoła w Polsce. Powiedział, że nie można interpretować ekologii jako sprzecznej z biblią. "To jest samobójcze" - zaznaczył.

Arcybiskup Jędraszewski był gościem Telewizji Republika. W trakcie rozmowy był pytany m.in. o to, czy ekologizm stoi w sprzeczności z naukami Kościoła Katolickiego, a dokładniej o manifest, który podpisała między innymi szwedzka aktywistka Greta Thunberg, którego jedną z tez ma być to, że patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia. "To powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my - Europejczycy - nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci" - odpowiedział duchowny.