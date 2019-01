W opublikowanym na Facebooku filmie Jerzy Owsiak zapowiedział, że wraca do bycia prezesem Fundacji WOŚP. W oświadczeniu skierowanym do tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska zapowiedział, że "wraca do roboty". Będę grał z Orkiestrą, będę prezesem Fundacji - podkreślił.

Jedno serce zgasło, ale z drugiej strony miliony serc się otworzyły" - mówił w opublikowanym na Facebooku w sobotę wieczorem filmie Jerzy Owsiak.

W swojej wypowiedzi zwrócił się do tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Powiem ci, Paweł, krótko: bierzemy się za robotę, wracam do roboty, bierzemy się jeszcze cztery razy mocniej, dziesięć razy mocniej" - powiedział Owsiak. "Tak, będę grał z Orkiestrą, tak, będę prezesem Fundacji" - dodał.