Biorąc pod uwagę potrzebę funkcjonowania mediów publicznych jako powszechnie dostępnych i jako niezywkle ważnych dla obywateli w wielu obszarach, zdecydowałem, że podpiszę nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda (P) oraz premier Mateusz Morawiecki (L) / Radek Pietruszka /PAP

Andrzej Duda podkreślał, że sprawę finansowania mediów publicznych potraktował bardzo poważnie, wziął pod uwagę kwestie dotyczące ich funkcjonowania, także mediów regionalnych, finansów i oferty programowej. Ocenił, że stan w jakim jest dziś ta oferta i możliwość realizowania misji publicznej na poziomie podstawowym, szczególnie dla ośrodków regionalnych telewizji "jest po prostu opłakany". Zaznaczył, że wymagają one modernizacji.

Prezydent powiedział, że miał dwie poważne wątpliwości: "wątpliwość co do tego, w jaki sposób środki dla mediów publicznych są dzielone, czy one są dzielone w sposób właściwy i problem z tym, że ustawa nie określała w jaki sposób te środki mają być podzielone w obrębie już Telewizji Polskiej pomiędzy telewizję centralną i jej kanały a ośrodki regionalne - bo to jest jedna pula".



Druga wątpliwość - mówił prezydent - dotyczyła tego, "czy nie powinny być nieco zmienione paradygmaty, jeśli chodzi o finansowanie w przestrzeni pomiędzy radiem a telewizją, czy nie powinny być te proporcje nieco bardziej przechylone na korzyść Polskiego Radia, po to, by radio mogło rozwijać się lepiej".

"Wśród misji publicznej, którą powinny w moim przekonaniu realizować media publiczne jest niezwykle ważny element i który stanowi jedną z części Narodowej Strategii Onkologicznej, którą przyjęliśmy niedawno. Tą częścią jest część pt. 'edukacja i profilaktyka'" - powiedział prezydent.

"To właśnie Telewizja Polska i media publiczne mają być tymi, dzięki którym może być prowadzona w istotnym stopniu, docierająca wszędzie polityka informacyjna, polityka edukacyjna, która uczy jak się odżywiać, jak żyć tak, aby uniknąć w miarę możliwości choroby nowotworowej" - zaznaczył Duda. Jak ocenił, media publiczne mogą odegrać ogromną rolę jeśli chodzi o popularyzowanie właściwej samodiagnostyki i badań specjalistycznych.

Prezydent podkreślał też znaczenie TVP i Polskiego Radia dla popularyzowania kultury, które powinny być wsparciem m.in. dla seniorów i dawać - jak mówił - "pewne wzorce życia". "Coś czego dzisiaj bardzo brakuje. I bardzo bym chciał, żeby właśnie w ramach realizacji misji publicznej na te cele zostały przeznaczone znacznie większe środki w mediach publicznych, w telewizji i w radio" - mówił Duda.

W specjalnej konferencji prasowej, podczas której prezydent ogłosił swoją decyzję, udział wzięli też premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski oraz Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Premier dziękuje za "misję"

Premier podziękował mediom publicznym za "ich misję, którą sprawują". "Dzisiaj rzetelna informacja dla społeczeństwa zwłaszcza ws. koronawirusa to ważna sprawa. To pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne" - mówił.

Morawiecki złożył także podziękowania na ręce wszystkich pracowników mediów publicznych - jak mówił - "za wszystkie kanały, które rzeczywiście budują kulturę polską i historię we właściwy sposób, obywatelską postawę".



Jego zdaniem "od ponad 10 lat dofinansowanie mediów publicznych jest niedostateczne".

Szczegóły nowelizacji

Nowelizacja, której projekt przygotowali posłowie PiS, przewiduje wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

Posłowie PiS przekonywali, że rekompensata dla mediów publicznych musi być zapewniona, by mogły się one rozwijać; opozycja proponowała, żeby pieniądze te zostały przeznaczone na ochronę zdrowia, na przykład na leczenie onkologiczne.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej 9 stycznia, następnie trafiła ona do Senatu, który odrzucił ją w całości. 13 lutego Sejm odrzucił sprzeciw izby wyższej i ustawa została przesłana do prezydenta. Miał on 21 dni na decyzję, czy ustawę podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W piątek upływał termin na decyzje prezydenta.



Prezydent Andrzej Duda od zeszłego tygodnia prowadził konsultacje w sprawie ustawy abonamentowej. Spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawicielami regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia, a także prezesami Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W tym tygodniu rozmawiał z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim.