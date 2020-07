Warszawski sąd aresztował Sławomira Nowaka i Jacka P. na trzy miesiące. Wobec Dariusza Z., byłego dowódcy "Gromu" zastosowano areszt warunkowy - jeśli wpłaci milion zł poręczenia majątkowego, wyjdzie na wolność - przekazała w środę (22 lipca) Mirosława Chyr, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zdjęcie Oskarżony Sławomir Nowak po wyjściu z Sądu Rejonowego w Warszawie / Wojciech Olkuśnik /PAP

Jak dodała prok. Chyr, decyzję sądu wobec byłego dowódcy "GROM-u" prokuratura będzie zaskarżać. "Uważamy, że w tym wypadku powinien być zastosowany jedynie izolacyjny, 'niewolnościowy' środek zapobiegawczy" - wyjaśniła rzeczniczka warszawskiej prokuratury.

Decyzja o aresztowaniu zapadła w sądzie w środę ok. godz. 16.30. Posiedzenie w tej sprawie rozpoczęło się o godz. 10, a wnioski o aresztowanie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, byłego dowódcy jednostki "GROM" Dariusza Z. oraz biznesmena Jacka P. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła do sądu we wtorek około godz. 19.

Obrońca Nowaka zapowiada zażalenie

Po opuszczeniu budynku sądu obrońca Sławomira Nowaka poinformował dziennikarzy, że na decyzję sądu zostanie złożone zażalenie.

"Nie mieliśmy możliwości w pełni zapoznać się z materiałem dowodowym. Podejrzany nie zapoznał się z nim w ogóle, także nie zna motywów, dowodów, które zostały przedstawione" - powiedział. Obrońca twierdzi, że na zapoznanie się z 90 tomami akt mieli trzy i pół godziny.

Kania-Sieniawski zwrócił jednocześnie uwagę na "zbieżność dat", która jego zdaniem pokazuje charakter sprawy. Jak mówił, zarzuty pochodzą z 9 lipca, a do zatrzymania byłego ministra doszło 20 lipca. 12 lipca odbyły się natomiast wybory prezydenckie.

Zatrzymanie byłego ministra

Były minister transportu i były szef ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor Sławomir Nowak został zatrzymany w poniedziałek w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i praniem brudnych pieniędzy. Wraz z nim zatrzymano w Warszawie byłego dowódcę jednostki "GROM" Dariusza Z., a w Gdańsku biznesmena Jacka P.

We wtorek Sławomir Nowak został doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej w celu przesłuchania i usłyszał zarzuty. Jak przekazała prokurator Mirosława Chyr, wyjaśnienia składał też Dariusz Z. Natomiast Jacek P. odmówił.

Zarzuty korupcyjne

We wtorek Sławomir Nowak usłyszał zarzut kierowania w okresie od października 2016 r. do września 2019 r. zorganizowaną grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z korupcji. Były polityk jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać 1,3 mln zł.

Z kolei Dariuszowi Z. oraz Jackowi P. postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie, a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.

W sprawie toczą się odrębne śledztwa w Polsce i na Ukrainie, a dowodami wymienia się i działania koordynuje specjalnie w tym celu powołany zespół śledczych.