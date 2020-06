Wniosek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu o odwołanie szefowej Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego został zaopiniowany negatywnie - wynika z informacji serwisu Wirtualnemedia.pl.

Zdjęcie Szefowa Polskiego Radia Agnieszka Kamińska /Piotr Molecki /East News

Jak przypomina serwis, Kamińską odwołać może jedynie Rada Mediów Narodowych. Decyzję o uwzględnieniu takiego punktu w porządku obrad podejmuje przewodniczący. Tymczasem Czabański wielokrotnie powtarzał, że nie widzi powodów do odwołania szefowej Polskiego Radia, w najbliższym czasie nie planuje również posiedzenia Rady.

Wirtualnemedia.pl ujawniają, w imieniu Czabańskiego odpowiedzi Barbarze Zdrojewskiej, szefowej senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu udzielił prawnik Rady Mediów Narodowych. Miał on wytłumaczyć procedurę powoływania i odwoływania organów spółek mediów publicznych.

Dodatkowo oznajmił, że "zgłoszony przez senacką Komisję Kultury wniosek, jako niezgodny z regulaminem Rady nie może zostać uwzględniony" - czytamy w piśmie do którego dotarła redakcja Wirtualnemedia.pl.

Serwis przypomina również, że w pięcioosobowej Radzie zasiada trzech posłów związanych z PiS. To powoduje, że nie ma w tej chwili szans na zmianę na stołku szefowej publicznej rozgłośni.

Kontrowersje z Listą Przebojów Trójki

W trakcie notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego z 15 maja podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" nawiązująca do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, mimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa.

Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki LP3, a głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor Programu Trzeciego Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie tego notowania Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

Z Trójki odszedł m.in. prowadzący listę od 1982 r. Marek Niedźwiecki. Jak oświadczył, zrobił to w związku z sytuacją, która zaistniała wokół notowania LP3 z 15 maja oraz posądzeniem go o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadził od ponad 35 lat. Poinformował także, że złożył wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i TVP, domaga się oficjalnych przeprosin i przekazania 10 tys. zł na rzecz lekarzy walczących z pandemią koronawirusa.

Wraz z Niedźwieckim z Trójką pożegnali się inni dziennikarze, między innymi Piotr Kaczkowski, Piotr Metz, Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska. Zakończenie współpracy ze stacją zapowiedzieli również artyści, m.in. Artur Rojek, Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow.

21 maja na posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, której tematem była sytuacja w redakcji Programu Trzeciego Polskiego Radia, podjęto decyzję o wystosowaniu do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego listu o odwołanie prezes Kamińskiej oraz dyrektora Programu III PR.

25 maja na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego Programu Trzeciego Polskiego Radia został powołany pracujący od 1990 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz i prowadzący audycje Kuba Strzyczkowski. Zastąpił on Kowalczewskiego, który złożył rezygnację.