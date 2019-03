Jest decyzja ws. immunitetu Niesiołowskiego

Sejmowa komisja regulaminowa uznała w środę, że oświadczenie posła Stefana Niesiołowskiego (PSL-UED), w którym zrzekł się on immunitetu, jest formalnie poprawne. Prokuratura zamierza postawić posłowi zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Zdjęcie Stefan Niesiołowski /Andrzej Iwańczuk /Reporter

O decyzji komisji regulaminowej poinformował w środę jej przewodniczący Włodzimierz Bernacki (PiS).

Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Niesiołowskiemu. Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator zamierza postawić posłowi PSL-UED zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Według prokuratury, materiał dowodowy "wskazuje na to, że Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych, w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów".

Pod koniec lutego Niesiołowski złożył wniosek o zrzeczeniu się immunitetu. Wcześniej zapewniał, że żadnych łapówek nie brał.