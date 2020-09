- Nie mogę powiedzieć, że porozumienie jest już osiągnięte, nie mogę tego ogłosić oficjalnie. Prawdopodobnie dzisiaj lub jutro zbierze się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, żeby wypracować to, z czym spotkaliśmy się w ostatnich dniach - powiedział w programie "Graffiti" na antenie Polsat News szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Zdjęcie Krzysztof Sobolewski w programie "Graffiti" w Polsat News /Polsat News

Sobolewski zapewnił w programie "Graffiti", że ostateczną decyzję podejmie kierownictwo PiS, które zbierze się "prawdopodobnie dziś lub jutro". Decyzji można oczekiwać najpóźniej w ciągu kolejnych trzech dniach.

- Jeżeli ktoś mówi, że jest już porozumienie, to jest to takie "myślenie życzeniowe". W tej chwili nie mogę tego potwierdzić - mówił Sobolewski.

- Losy koalicji Zjednoczonej Prawicy ważą się na zasadzie takiej, czy to będzie koalicja pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości i tutaj nic się nie zmieniało, czy będzie szło to w stronę skrótowej fazy AWS-u. Prawo i Sprawiedliwość wolałoby przyjąć inne rozstrzygnięcia, a nie czekać na taki koniec, jaki czekał AWS - dodałł gość "Graffiti".

Sobolewski mówił, że ich koalicjanci "przedstawili oczekiwania nieadekwatne do stanu posiadania". Pytany, czy Kaczyński wejdzie do rządu jako wicepremier, zapewnił, że nie chce odnosić się do "spekulacji medialnych".

- Jesteśmy na ostatniej prostej w sprawie porozumienia. Widzimy metę, ale trzeba jeszcze zrobić ten ostatni sprint - mówił.

Porozumienie wypracowane

W środę (23 września) około godz. 20.30 zakończyło się spotkanie Kaczyńskiego i Ziobry w należącej do Kancelarii Prezydenta willi przy ul. Bacciarellego w Warszawie. Wcześniej odbyły się niezależne narady władz PiS i Solidarnej Polski.



Jak dowiedział się polsatnews.pl, Jarosław Kaczyński ma zostać szefem komitetu do spraw bezpieczeństwa. Będzie nadzorował ministerstwo sprawiedliwości, ministerstwo obrony narodowej oraz ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.