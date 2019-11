Komitet Polityczny PiS zatwierdził skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Powstaną w nim nowe resorty. "Ten rząd jest kontynuacją dobrej zmiany" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Piotr Molecki /East News

W piątek po niespełna trzech godzinach w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zakończyło się posiedzenie komitetu politycznego partii w sprawie struktury oraz składu rządu.

"Chcemy w ciągu tych czterech lat rządów, które nas czekają przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, zrobić wszystko, by sytuacja Polaków za cztery lata była lepsza i to pod każdym względem lepsza niż dzisiaj" - zapowiedział Jarosław Kaczyński, który zabrał głos przed premierem Mateuszem Morawieckim.

"Chcemy dokonać postępu i chcemy odeprzeć także niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić, np. związane z możliwym poważniejszym spowolnieniem gospodarczym, bo nie chcę używać słowa kryzys" - dodał szef PiS.

"To będzie sprawna drużyna" - powiedział z kolei premier Morawiecki, przedstawiając skład swojego rządu. "Polacy o to nas poprosili, żebyśmy się zmieniali, ale utrzymywali te wszystkie zdobycze, które do tej pory społeczeństwu zaproponowaliśmy" - dodał.

Oto kandydaci na nowych ministrów:



Piotr Gliński - minister kultury, wicepremier

Jarosław Gowin - minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier

Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury

Mariusz Błaszczak- minister obrony narodowej



Jadwiga Katarzyna Emilewicz - minister rozwoju

Jacek Czaputowicz - minister spraw zagranicznych

Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Mariusz Kamiński - minister spraw wewnętrznych i administracji

Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa i rozwoju wsi



Tadeusz Kościński - minister finansów

Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości, prokurator generalny

Jacek Sasin - wicepremier, minister do spraw nadzoru właścicielskiego (nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona)

Michał Woś - minister środowiska

Marlena Maląg - minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Dariusz Piontkowski - minister edukacji narodowej

Michał Kurtyka - minister resortu ds. klimatu

Marek Zagórski - minister cyfryzacji

Łukasz Szumowski - minister zdrowia

Michał Dworczyk - szef KPRM

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - minister zarządzania funduszami



Resort sportu jest jedynym resortem, którego kandydat na szefa na razie nie zostanie przedstawiony.

"Ministerstwo Sportu to jest jedyne ministerstwo, które jeszcze, nazwijmy to ze względów osobistych, każdy ma prawo do podejmowania pewnych decyzji w pewnych uzgodnieniach - jeszcze dzisiaj tego szefa resortu nie mogę tutaj ujawnić" - powiedział szef rządu.

Zaprzysiężenie nowych ministrów odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Jak podkreślił premier Morawiecki, "istotna zmiana" nastąpi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

"W niektórych ministerstwach te zmiany nastąpią również, ale one będą na tyle nieduże, żeby można było powiedzieć o nich w stosownym czasie, w późniejszych dniach. W tym przypadku ta zmiana jest duża; otóż cały 'pion europejski', tak to można ogólnie nazwać, będzie częścią KPRM-u. Poprosiłem pana ministra Konrada Szymańskiego Konrada, żeby kontynuował swoją dzisiejszą misję" - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że bardzo blisko współpracował z Konradem Szymańskim przy wszelkich "eskapadach europejskich", na Radzie Europejskiej. "Tam są trudne, żmudne negocjacje dotyczące przekładania legislacji europejskiej na realną gospodarkę, na polską gospodarkę i wpływu tych unijnych regulacji" - tłumaczył premier.

Wyjaśnił, że taka działalność jest odrębna od szeroko rozumianej dyplomacji, która leży w kompetencjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Stąd ta istotna zmian, którą zaproponowałem" - dodał.

Działy budownictwo i turystyka w resorcie Emilewicz

W resorcie Jadwigi Emilewicz znajdą się działy budownictwo i turystyka.

"W ministerstwie rozwoju Jadwiga Emilewicz, oprócz tego co jej dzisiaj podlega, czyli dawne regulacyjne części ministerstwa gospodarki, czy dawnego ministerstwa rozwoju, który ja miałem zaszczyt zarządzać, również otrzyma dział budownictwo i dział turystyki" - powiedział premier.

Podkreślił, że dział budownictwa wraz z obszarem planowania przestrzennego obecnie podlegają ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu. Premier podziękował jednocześnie Kwiecińskiemu za dotychczasową pracę w rządzie.

Ministerstwo Środowiska zostanie podzielone

"Ministerstwo Środowiska - o takiej nazwie - będzie obejmowało Lasy Państwowe, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska" - wymienił Morawiecki. Jak dodał, pokieruje nim Michał Woś.

"Cała sfera zewnętrzna dawnego ministerstwa: klimat, program, strefy, które wiążą się z wypełnieniem naszych wymogów np. z poziomem Odnawialnych Źródeł Energii w naszym miksie energetycznym, albo obniżeniem emisji CO2, to są takie dziedziny, które w oczywisty sposób dotyczą działań gospodarczych wewnątrz kraju, a jednocześnie mają niebywale istotne odniesienie do aktualnej polityki klimatycznej przede wszystkim w UE" - mówił premier. Poinformował, że resortem ds. klimatu pokieruje Michał Kurtyka. Premier podkreślił, że Kurtyka dotychczas zajmował się taką tematyką.

Morawiecki dodał, że powodem powołania oddzielnego ministerstwa jest koncentracja na celach klimatycznych. "Negocjacje w ciągu najbliższych 12, 24 miesięcy będą niezwykle trudne i bardzo ważne dla naszej gospodarki, naszego społeczeństwa" - zaznaczył.

Jak dodał, w kompetencjach nowego ministerstwa będą znajdowały się również takie obszary jak program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz gospodarka odpadami.

Nazwa tego resortu nie została jeszcze ustalona

Mateusz Morawiecki poinformował również, że powstanie nowy resort - ministerstwo nadzoru właścicielskiego, ale - jak mówił - ta nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona.

"Tym ministerstwem będzie kierować wicepremier Jacek Sasin; w skład tego ministerstwa wejdzie nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, nad większością spółek Skarbu Państwa" - powiedział premier.

Według Morawieckiego Sasin ma "wypracować najlepsze praktyki, by było jak najwięcej synergii między spółkami".

"Chodzi o wykorzystanie wszelkich rezerw, także tych leżących w domenie Skarbu Państwa, co jest w naszym żywotnym interesie. To będzie jedno z zadań ministra Sasina oraz opieka nad tym całym działem, który przejdzie z ministerstwa energii - energetyka, górnictwo" - podkreślił szef rządu.

Resort zarządzania funduszami

Premier Morawiecki, ogłaszając skład nowego rządu, poinformował, że powstanie nowy resort - ministerstwo zarządzania funduszami. Kandydatką na szefową tego ministerstwa jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Premier podsumował zmiany strukturalne w ministerstwach. "Mamy takie zmiany - w obszarze nowo powołanego ministerstwa, które będzie miało nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, w obszarze ministerstwa środowiska, pewne zmiany w dawnym ministerstwie inwestycji i rozwoju, które też w obecnym kształcie zostanie przeniesione do ministerstwa rozwoju" - mówił. "Zmiana dotyczy też zarządzania funduszami, powstanie ministerstwo zarządzania funduszami" - dodał.

Wyniki wyborów

Wybory parlamentarne, które odbyły się 13 października, wygrało Prawo i Sprawiedliwość, na które głosowało 43,59 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,40 proc, a dalsze: SLD (12,56 proc. głosów), PSL (8,55 proc.) i Konfederacja (6,81 proc.). PiS będzie w najbliższej kadencji Sejmu dysponować 235 mandatami, KO - 134, SLD - 49, PSL - 30, a Konfederacja - 11.

W Senacie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 48 mandatów, Koalicja Obywatelska - 43 mandaty. Natomiast KW Polskie Stronnictwo Ludowe - trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - dwa.

W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją, co powoduje, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem dysponują w Senacie większością 51 senatorów.