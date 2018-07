Joachim Brudziński: Nawet Justin Bieber może nas krytykować

"Dopóki nasi obywatele i wyborcy nas chwalą i chcą, abyśmy realizowali nasze obietnice, to nawet Justin Bieber może nas krytykować" – napisał na Twitterze szef MSW Joachim Brudziński.

Zdjęcie Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński /Wojciech Radwański /AFP

Była to odpowiedź na tweeta jednej z użytkowniczek, która w swoim wpisie wymieniła m.in. kilka zespołów muzycznych, od których, jak to ujęła, "PiS dostał po uszach". Było to oczywiste nawiązanie do niedzielnych słów Micka Jaggera.



W niedzielę w Warszawie odbył się koncert zespołu Rolling Stones, podczas którego wokalista Mick Jagger powiedział ze sceny: "Jestem za stary, żeby być sędzią, ale na tyle młody, by śpiewać".

Według fanów grupy, jest to bezpośrednie nawiązanie do zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. O komentarz w tej sprawie prosił muzyków były prezydent Lech Wałęsa.

Przed przyjazdem Rolling Stones do Warszawy Wałęsa wystosował do Jaggera list, w którym napisał: "Obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa w Polsce".