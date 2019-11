Joanna Lichocka: Kidawa-Błońska nie ma potencjału, żeby zebrać większą grupę wyborców

"Po wypowiedzi wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która potrafiła oburzyć polityków opozycji, widać, że nie ma ona potencjału, żeby zebrać większą grupę wyborców" - oceniła w piątek posłanka PiS Joanna Lichocka.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska /Marek Kuwak /Reporter

Lichocka odniosła się w ten sposób do wypowiedzi Kidawy-Błońskiej, która pytana w czwartek w TVN24, czy jej zdaniem Lewica może poprzeć projekt PiS ws. zniesienia 30-krotności składek na ZUS, jeśli nie poprze go Porozumienie Jarosława Gowina, odpowiedziała: "Mam nadzieję, że nawet na Lewicy ekonomia ma znaczenie i przyszłość systemu emerytalnego (...). Jeśli zagłosują, to znaczy, że są nic nie warci".

Reklama

"Po wypowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która potrafiła oburzyć polityków opozycji innych klubów, widać, że nie ma potencjału, który mógłby zebrać większą grupą wyborców w wyborach prezydenckich" - oceniła Lichocka w PR24. "Platforma Obywatelska jest w kłopocie, nie ma kandydata, który mógłby rzeczywiście sprostać w wyścigu prezydenckim Andrzejowi Dudzie, nie ma kandydata, któremu Polacy by zaufali" - podkreśliła.

Według niej, Platforma Obywatelska jest partią "bardzo osłabioną, skłóconą wewnętrznie, w której są prowadzone bezwzględne walki". "Uważam, że w tej formule Platforma nie przetrwa tej kadencji" - oceniła. "Mnie to nie martwi. Uważam, że im słabsza Platforma, tym lepiej dla Polski" - zaznaczyła posłanka PiS.

Lichocka pytana, czy jej zdaniem marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) będzie kandydatem na prezydenta, powiedziała: "Po tym, jak Grodzki się zachowuje, jak mówi, przypuszczam, że uwierzył w to, że może kandydować na prezydenta". Jej zdaniem, "przemówienia Grodzkiego, jego wypowiedzi - takie pompatyczne, pokazują, że ego marszałka Grodzkiego jest ogromne".

"Wystarczyłoby pokazywać jego przemówienia, żeby ludzie zobaczyli, że ten teatr nie do końca jest wart zaufania" - oceniła Lichocka.

Grodzki został wybrany we wtorek marszałkiem Senatu X kadencji izby. Poparło go 51 senatorów. Na Stanisława Karczewskiego (PiS) zagłosowało 48 senatorów, jeden senator wstrzymał się od głosu.