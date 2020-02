Nie milkną echa czwartkowego zachowania posłanki PiS Joanny Lichockiej. Podczas posiedzenia Sejmu pokazała opozycji środkowy palec. Początkowo twierdziła, że to nie powszechnie znany wulgarny gest, a "przesuwanie palcem pod okiem". Teraz jednak przeprasza i tłumaczy, że "nie miała złych intencji".

Zdjęcie Posłanka PiS Joanna Lichocka /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Po sejmowej dyskusji nad przyznaniem TVP blisko 2 mld zł rekompensaty, Lichocka zeszła z sejmowej mównicy i pokazała opozycji środkowy palec.

"Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie, bo byłam zdenerwowana" - napisała na Twitterze po zajściu.

Lichocka przeprasza

Tłumaczenie to skonfrontowano jednak z licznymi zdjęciami i nagraniami, które podają słowa posłanki w wątpliwość.

Wideo Kontrowersje wokół gest posłanki Lichockiej w Sejmie

W rozmowie z "Faktem", Lichocka zdecydowała się przeprosić. Jak mówi, "nie miała złych intencji" i "mogła być bardziej ostrożna z ekspresją". "Mogłam pamiętać, że jesteśmy w trakcie bardzo ostrej kampanii politycznej i wszystko może być wykorzystane przeciwko nam" - mówi serwisowi.

"Mimowolnie popełniłam błąd. Jeśli ktoś poczuł się urażony tym gestem, gestem, który nie miał złych intencji, to chciałabym wyrazić ubolewanie i przeprosić" - dodaje.

Jednocześnie posłanka PiS zaapelowała:

"Nie używajmy takiej bezwzględnej nienawiści w tej walce, bo ewidentnie też widać złe intencje posłów Platformy. Oni widzieli, że ja wyjaśniam ten mój gest, a mimo to wykorzystują go cały czas w złej wierze, robią stopklatkę, manipulują i obudowują nieprawdziwą informacją. To fałsz i manipulacja. Apeluję do wszystkich sił politycznych: traktujmy się uczciwie" - cytuje słowa posłanki "Fakt".

