Joanna Sadzik: Największą epidemią jest samotność. Zwłaszcza seniorów

"Największą epidemią jest nie koronawirus, a samotność, chociaż przez koronawirusa widzimy ten problem, jak przez szkło powiększające" – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia "Wiosna". "Samotność seniorów zwykle ma twarz kobiety" – dodaje.

"Poczucie osamotnienia i przymusowa izolacji jest przyczyną wielu problemów psychicznych" - przekonuje Joanna Sadzik. "Zwłaszcza podczas epidemii seniorzy mają utrudniony kontakt z innymi ludźmi. 2/3 osób po 60 roku życia nie korzysta z internetu, co wyklucza ich teraz z życia społecznego. My się możemy zobaczyć, im zostaje tylko telefon" - wyjaśniała w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Samotność seniorów zwykle ma twarz kobiety, bo kobiety dłużej żyją - dodaje.

Joanna Sadzik opowiadała historie wielu samotnych seniorów, których sytuacja się pogorszyła podczas epidemii. Wielu z nich miało swoje "okno na świat", czy "serial na żywo", kiedy wyglądając przez swoje okna czy balkony obserwowało życie, które toczy się na zewnątrz - place zabaw, spacerowiczów. "Teraz nie ma nikogo na ulicach. Przez okno ogląda się wymarłe miasto, które do tej pory tętniło życiem" - mówi prezes stowarzyszenia "Wiosna". "W połączeniu z wiadomościami, że osoby starsze to są osoby w grupie ryzyka, to potęguje lęk i strach" - przekonuje

J. Sadzik o akcji "Dobre słowa": Można zadzwonić i usłyszeć ciepłe słowa albo się po prostu wygadać

Marcin Zaborski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pytał o inicjatywę "Wiosny" - "Dobre słowa". To przedsięwzięcie ma pomóc starszym, samotnym osobom w przeżywaniu trudnego czasu epidemii. "Przy tym telefonie czekają fantastyczni, ciepli ludzie. Tam dyżurują psychologowie, terapeuci, do których można zadzwonić i usłyszeć ciepłe słowa albo się po prostu wygadać. Seniorzy dzwonią z bardzo różnymi sprawami" - opisywała Sadzik.

"Łączymy seniora z wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Takie osoby mogą pomóc - dzwonią regularnie do seniorów, pomagają w zakupach, w wykupywaniu leków, czy w korzystaniu z internetu np, żeby załatwić jakąś urzędową sprawę. Zadzwonić można też w niedzielę, czy święta" - mówiła Joanna Sadzik.



Jak pisze na swojej stronie stowarzyszenie, infolinia jest dostępna dla seniorów każdego dnia w godzinach 10:00-12:00 oraz 17:00-19:00 . Numer telefonu: 12 333 70 88.

