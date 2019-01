"Chcemy rozpocząć poważną debatę na temat finansowania polskiego Kościoła z środków publicznych" - powiedział Dariusz Joński (Inicjatywa Polska) przed zapowiedzianą na niedzielę prezentacją przygotowanych przez stowarzyszenie założeń projektu ustawy o świeckim państwie.

"Kościół jest zwolniony z podatków, na nauczanie religii w szkołach de facto nie ma wpływu ani dyrektor szkoły, ani kurator. Ale przede wszystkim w tym projekcie chcemy się skupić na finansowaniu Kościoła, w tym finansowaniu lekcji religii. Uważamy, że lekcje religii mogłyby zostać w szkołach, nam to nie przeszkadza, ale powinny być finansowane przez Kościół" - powiedział PAP Joński, który odpowiada za koordynowanie nowej inicjatywy stowarzyszenia Barbary Nowackiej. Autorem projektu jest lider koszalińskich struktur stowarzyszenia Adam Ostaszewski - wynika z informacji podanych przez Inicjatywę Polska.

Fundusz Kościelny do likwidacji?

Zdaniem Jońskiego konieczna jest także m.in. likwidacja Funduszu Kościelnego oraz obciążenie Kościoła kosztem składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych księży. "Nie może być tak, że jeden Kościół jest uprzywilejowany kosztem innych grup społecznych. To są publiczne pieniądze i chcemy rozpocząć poważną debatę w Polsce na temat finansowania polskiego Kościoła" - podkreślił polityk. Jak argumentował, każda instytucja, której są przekazywane środki z budżetu, "powinna być kontrolowana", zaś żadna "nie powinna być wyjęta spod prawa". "Uważamy też, że w wielu przypadkach to finansowanie polskiego Kościoła jest zbyteczne" - dodał b. rzecznik SLD, a obecnie radny łódzkiego sejmiku i członek zarządu Inicjatywy Polska.

Kolejnym elementem, na którym skupi się projekt będzie "kwestia ceremoniału kościelnego i finansowania przez państwo uroczystości kościelnych" - zapowiedział. "Uważamy, że to również powinno zostać ukrócone" - oświadczył.

Projekt złożony będzie jeszcze w tej kadencji

Polityk poinformował, że przygotowany przez stowarzyszenie Barbary Nowackiej projekt zostanie złożony do Sejmu tej kadencji; od niedzieli poczynając, zwolennicy świeckiego państwa będą mogli składać pod nim podpisy "w internecie i na ulicach". Jak jednocześnie zaznaczył, zdaje sobie sprawę, że dyskusja nad rozdziałem Kościoła od państwa potrwa w Polsce "dużo dłużej".

Pytany, czy w działaniach na rzecz swojego projektu Inicjatywa Polska planuje współpracę z innymi ugrupowaniami, m.in. tworzącym się ruchem Roberta Biedronia, w którego programie ma znaleźć się m.in. wycofanie finansowania lekcji religii z środków publicznych oraz likwidacja Funduszu Kościelnego, Joński zadeklarował, że możliwa jest współpraca z każdym, kto będzie podzielał podobny punkt widzenia na świeckość państwa.

Dopytywany, czy projekt poprze któreś z ugrupowań zasiadających obecnie w Sejmie, zapowiedział, że będzie o tym mowa na niedzielnej konferencji prasowej Inicjatywy Polska, która odbędzie się przed Sejmem. "Będziemy do niego przekonywali Polki i Polaków, ale również oczywiście obecnych parlamentarzystów" - zaznaczył polityk.

"Naruszyć ten skostniały układ sprzed wielu lat nie będzie łatwo, ale ponieważ mówimy o kwotach wielu miliardów złotych rocznie przekazywanych na polski Kościół, to uważamy, że ta dyskusja powinna się rozpocząć. My jesteśmy do niej poważnie przygotowani, stąd też ten projekt, stąd też będzie zbiórka podpisów, żeby poważnie na ten temat porozmawiać" - dodał.

"Nikt nie będzie walczył z symbolami religijnymi"

Joński podkreślił zarazem, że "nikt nie będzie walczył z symbolami religijnymi". "To nie w tym jest rzecz, w tej sprawie w ogóle nie zamierzamy się wypowiadać, bo ona należy do każdego wierzącego bądź też nie" - powiedział.

Pytany, czy tworząc swój projekt politycy Inicjatywy inspirowali się modelami finansowania Kościołów funkcjonującymi w innych krajach europejskich, polityk odparł, że inspiracją było przede wszystkim "to, co mówią Polki i Polacy w różnych rozmowach: że Kościół powinien być utrzymywany z datków wiernych".

Majątek kościelny "przeogromny"

"Tym bardziej, że majątek Kościoła jest przeogromny - mówię tu o nieruchomościach i nie tylko - więc naprawdę państwo nie musi w żaden sposób go dodatkowo dotować; wszelkie straty, jakie Kościół poniósł w poprzednich latach zostały już dawno spłacone, a nawet nadpłacone, w formie funduszu kościelnego" - przekonywał Joński.

O tym, że w niedzielę Inicjatywa Polska przedstawi projekt dot. rozdziału Kościoła od państwa, poinformowała w środę w radiu RMF FM Barbara Nowacka. Jak mówiła, jej stowarzyszenie współpracuje w tym obszarze z Nowoczesną, która - według Nowackiej - "też jest bardzo zainteresowana rozdziałem Kościoła od państwa".

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zawiązane zostało w lutym 2016 r. przez grupę lewicowych samorządowców oraz polityków zaangażowanych wcześniej w tworzenie Zjednoczonej Lewicy. W tym samym roku stowarzyszenie znalazło się wśród organizatorów "czarnych protestów" przeciwko rozpatrywanemu przez Sejm obywatelskiemu projektowi zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Z inicjatywy kierowanej przez Nowacką organizacji powstały ponadto - dwukrotnie odrzucone przez Sejm w pierwszym czytaniu - projekty liberalizacji prawa w tym zakresie (składane pod szyldem komitetu "Ratujmy kobiety"), które zakładały m.in. możliwość legalnego przerywania ciąży do 12. tygodnia.

We wrześniu ub.r. Inicjatywa Polska podjęła decyzję o starcie w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej.

