Kaczyński: Mamy kolejny "plus" do naszej piątki

"Mamy nowe propozycje dla osób niepełnosprawnych, mamy kolejny 'plus' do naszej piątki" - oświadczył w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Chcemy w najbliższych kilku miesiącach przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości prawdopodobnie 500 zł" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Na początku swojego wystąpienia podczas niedzielnej konwencji regionalnej w Krakowie Kaczyński wspomniał swojego zmarłego brata, b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Bez niego by nas tu nie było i nie moglibyśmy złożyć społeczeństwu, naszym rodakom, obywatelom pewnej propozycji, która odnosi się do kształtu Europy, kształtu UE" - powiedział Kaczyński.

Jak wskazał, wybory do PE mają wielkie znaczenie dla Polski i naszej przyszłości.

"Chcemy Europy, w której Polska nie będzie wykonywała niczyich poleceń, będzie krajem samodzielnym, nie będzie niczyim klientem i będzie mogła realizować własne interesy, oczywiście we współpracy z innymi, także idąc na różnego rodzaju kompromisy, bo one są nie do uniknięcia w tego rodzaju wielkim związku państw" - oświadczył prezes PiS.

Na początku konwencji wyświetlono film, na którym poseł PO Rafał Grupiński został zapytany podczas sobotniego marszu "Polska w Europie", co Koalicja Europejska zrobi z postulatem wprowadzenia związków partnerskich. "My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (...) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski - PAP) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem" - odparł polityk Platformy.

W konwencji bierze udział też premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Nie chcemy Europy ideologicznej"

"Nie chcemy Europy ideologicznej, to znaczy takiej Europy, która np. będzie narzucała nam sposób wychowania dzieci, od tego są rodzice; nie chcemy seksualizacji dzieci od przedszkola, nie chcemy tych wszystkich zdumiewających pomysłów, nie chcemy w szkołach tych pań, które mówią, że pornografia dobrze służy uczniom szkoły podstawowej" - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, PiS nie chce także tego, o czym mówił Rafał Grupiński (PO-KO) podczas sobotniego marszu w Warszawie. "Do czego nie chce się w tej chwili publicznie przyznawać, ale to na pewno będzie realizowane, jeżeli oni zwyciężą. My takiej Europy nie chcemy i będziemy zabiegać o to, żeby była inna" - powiedział prezes PiS.

"Nie chcemy wprowadzania w Polsce euro"

"Nie chcemy wprowadzania w Polsce euro. Ten eksperyment przyniósł korzyści kilku państwom, głównie Niemcom, ale bardzo wielu państwom przyniósł gospodarczą i społeczną klęskę. W Polsce także przyniósłby taką klęską" - mówił Kaczyński.

Jego zdaniem, "jest kwestią polskiej racji stanu, bezpieczeństwa naszej gospodarki i naszych gospodarstw domowych to, by w Polsce była jeszcze przez wiele lat złotówka".

"Chcemy Europy równości, w tym równych dopłat dla polskich rolników, w tym równej jakości towarów dla polskich konsumentów" - zaznaczył.

Kaczyński przekonywał, że Zjednoczona Prawica "chce Europy i polski bezpiecznej tzn. takiej gdzie nie będzie kontrolowanej i narzucanej imigracji". "Gdzie nie będzie rządów szariatu w różnych częściach kraju; gdzie będziemy rzeczywistymi gospodarzami w naszej ojczyźnie" - dodał.

Kaczyński przekonywał podczas konwencji w Krakowie, że PiS jest lepszą formacja niż jego oponenci, bo - jak podkreślał - reprezentuje inne niż oni "wartości programowe"; wskazał w tym kontekście m.in. programy społeczne. "Ale jest także pełna determinacja, jeżeli chodzi odparcie ataków na Polskę, ataków na prawdę o polskiej historii i wreszcie ataków na polski majątek narodowy" - podkreślił prezes PiS.

Reparacje wojenne

"Są tacy, którzy mówią: uchwalmy ustawę, szanowni państwo, przecież ustawę można zmienić w jeden dzień" - mówił.

"Jest jedna gwarancja tego, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie II wojny światowej, tą gwarancją jest władza PiS. I to jest nasze stalowe, granitowe przekonanie, że nasza władza nie dopuści do takiej sytuacji, do takiej niesprawiedliwości, do takiego kłamstwa" - oświadczył Kaczyński.

Kolejny "plus" do piątki

"Jest w Polsce ta trudna, tragiczna sprawa niepełnosprawnych. Mamy nowe propozycje, mamy kolejny 'plus' do naszej piątki. Będzie o nim mowa" - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Dodał, że taką propozycję przedstawi premier Mateusz Morawiecki.

"Mówiłem wczoraj w Krakowie na spotkaniu z profesurą i innymi osobami o deklaracji Platformy Obywatelskiej sprzed 16 lat (...), z 18 czerwca 2003 r. Ona była pełna deklaracji wierności tym wartościom, które dzisiaj przez tę formację są deptane. Podobnie, chociaż w nieco innym wymiarze, można mówić o PSL. Ono też lubi odwoływać się do chrześcijaństwa, do Kościoła" - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Zwracam się nie do działaczy (...), ale zwracam się do wyborców - zastanówcie się, nawet jeżeli nigdy żeście nas nie popierali, i nawet w tym momencie nie popieracie, zastanówcie się, czy nasza oferta nie jest jednak dla Polski i dla Europy lepsza" - oświadczył Kaczyński.

Kandydaci do PE

Na zakończenie swojego wystąpienia podczas konwencji PiS w Krakowie, Kaczyński przekonywał, że "mamy także jeszcze jeden potężny atut, to są nasi kandydaci, (...) kandydatki i kandydaci, żeby być w zgodzie z naszą piękną kulturą, która tak wysoko ceni kobiety".

"Na czele listy krakowskiej, listy małopolskiej i Ziemi Świętokrzyskiej stoi pani premier Beata Szydło!" - podkreślił. Reagując na aplauz zebranych, przyznał, że "właściwie nie trzeba jej przedstawiać".

"Ale mimo wszystko powiem kilka słów. (Szydło) zrobiła dla nas, dla Polski, dla naszej formacji także, bardzo, bardzo dużo, jako premier. Później bardzo bardzo dużo, jako wicepremier. Jak potrafiła walczyć w Parlamencie Europejskim, to wszyscy widzieli. Jak lwica broniła naszych interesów, naszej godności! (...) Zdobyła tam szacunek, respekt, a to jest niezwykle ważne w polityce prowadzonej w europejskim parlamencie. I dlatego muszę, mam obowiązek to powtórzyć, mam obowiązek powtórzyć jeszcze raz, macie tutaj państwo świetnego lidera, bo nie jestem tak poprawny, żeby mówić liderkę..." - powiedział lider PiS.

Kaczyński zaznaczył, że na listach są też inne "świetne osoby". "Na trzecim miejscu jest człowiek, z którym, jeśli chodzi o poziom intelektualny, przygotowanie intelektualne, nikt w całym Parlamencie Europejskim, no może poza jednym profesorem, nie może się równać. To jest profesor Ryszard Legutko!" - przekonywał.

Mówiąc o prof. Legutce, Kaczyński zwrócił uwagę, że "to nasz przywódca". "Nasz przywódca w naszej grupie, naszej delegacji dzisiaj w całym EKR, czyli tej grupie, do której należymy, i w której dzisiaj przewodzimy. Człowiek ogromnych kompetencji intelektualnych, filozof, ale także człowiek o wielkich kompetencjach politycznych" - przekonywał. "Dzisiaj pracujący nad tym, by ta nasza grupa się rozszerzała, mimo że Anglicy, prawdopodobnie, a prawie na pewno, odejdą (z UE)" - dodał.

Kaczyński zaznaczył, że PiS chce, aby frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) "odgrywała w Parlamencie Europejskim znaczącą rolę". "Bo przecież liczymy na to, że ten parlament się zmieni, że będzie inny" - mówił.

Prezes PiS przekonywał także, że na dalszych miejscach na listach kandydatów PiS do PE są "ludzie ogromnej energii, doskonale przygotowani, którzy zostaną zauważeni w Parlamencie Europejskim". "Nie wymieniam to nazwisk, bo musiałbym wymienić zbyt dużo" - zaznaczył.

Premier: Nasi konkurenci mają usta pełne frazesów

"Nasi konkurenci mają usta pełne frazesów - mówią dużo o Europie ale jakoś mało konkretnie mówią o potrzebach Polaków, o tym, co zrobią dla Polski; ich słowa nie mają żadnej wiarygodności" - powiedział w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

"Do niedawna, przez wiele lat III Rzeczpospolitej mieliśmy do czynienia z Polską naszych marzeń i Polską szarej codzienności. Od kilku lat mamy szanse, żeby te dwie Polski spotkały się w jednym miejscu i jednym programie - w programie Prawa i Sprawiedliwości" - mówił szef rządu podczas niedzielnej konwencji regionalnej w Krakowie.

Jak podkreślił, jego ugrupowanie dostrzega problemy zwykłego człowieka i stara się je rozwiązywać. "Staramy się poprzez skuteczne działanie doprowadzić do normalności (...) do tego, żeby rząd działał na rzecz możliwie wszystkich ludzi w Polsce, całego społeczeństwa" - wskazał Morawiecki.

"To jest coś, co my nazywamy bardzo prosto Europa, europejskość w konkrecie" - powiedział premier. Wyjaśnił, że "Europa w konkrecie" to dla PiS skuteczność, sprawność i sprawczość działań.

Zarzucił też swoim konkurentom politycznym, że mają "usta pełne frazesów". "Mówią dużo o Europie ale jakoś mało konkretnie mówią o potrzebach Polaków, mało konkretnie mówią o tym, co zrobią dla Polski, a jeśli już coś powiedzą, to są to słowa, które nie mają żadnej wiarygodności, a w polityce wiarygodność jest kluczowa. My tę wiarygodność reprezentujemy" - zaznaczył premier.

Zapowiedź dodatku dla niepełnosprawnych

"Chcemy w najbliższych kilku miesiącach przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości prawdopodobnie 500 zł" - zapowiedział premier.