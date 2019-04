"Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu, jest dla Polski korzystna - mamy wyższe bezpieczeństwo i lepszy status" - zadeklarował prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Poznaniu. Prezes dostał owacje na stojąco.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Prezes PiS oświadczył w sobotę, że "przynależność do UE jest wymogiem polskiego patriotyzmu". "Czy ten patriotyzm i przynależność do UE musi oznaczać, że na wszystko się zgadzamy?" - pytał Kaczyński. "Otóż nie. Przynależność nie kończy polityki, tej nieustanej gry o bezpieczeństwo, o status i pozycję" - podkreślił.

Jak wskazał, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, status i pozycję, potrzebna jest równość. "Musimy o nią zabiegać" - zaznaczył lider PiS.

Kaczyński przekonywał również, że przynależność do UE i NATO są dla naszego kraju korzystne. "Mamy dzięki temu wyższe bezpieczeństwo" - podkreślił prezes PiS.

"Nie dla Unii dwóch prędkości i nie dla Unii dwóch jakości. Tak dla Unii równości" - deklarował.

Szef PiS zwracał uwagę, że sprawa równości nie odnosi się wyłącznie do "aspektów wielkiej polityki", ale też do "aspektów polskiej codzienności". "Każdy z nas pewnie widział sklepy z niemieckimi proszkami do prania, prosto z Niemiec. Takie same proszki są sprzedawane w Polsce i to po takich samych cenach, tylko że są gorsze. Są po prostu gorsze, mają gorszy skład, gorzej piorą" - wskazywał zaznaczając, że jest to tylko pewien przykład. "Takich towarów jest więcej" - mówił.

"To jest szanowni państwo nierówność i to nierówność, na którą nie wolno się zgadzać" - dodał.

Kaczyński podkreślał, że jego ugrupowanie stawiało te sprawę wielokrotnie i "oto są wyniki". "Zupełnie niedawno, przed kilkoma dniami PE zatwierdził raport odnoszący się do zmiany dyrektywy o zapobieganiu wprowadzania w błąd w handlu" - mówił.

"To są zmiany, które po raz pierwszy - podkreślam to - po raz pierwszy, idą w tym kierunku, by tę nierówność zlikwidować, wyłączyć, żeby karać za tego rodzaju działania" - powiedział Kaczyński.

Mówił, że co prawda zmiany nie są w pełni zadowalające, "ale naprawdę dokonaliśmy pierwszego, wielkiego kroku w tym ważnym dla Polski przedsięwzięciu zmierzającym do tego, żeby była rzeczywista równość".

Prezes krytykuje wprowadzenie euro

"Wprowadzenie obecnie euro w Polsce przyniosłoby straty polskiej gospodarce, uderzyłoby w polskie gospodarstwa domowe" - ocenił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Jest takie pytanie, czy euro w tej chwili przyniesie korzyści polskiej gospodarce, czy będziemy się dzięki temu szybciej rozwijać, czy polskie gospodarstwa domowe będą dzięki temu lepiej się miały, czy będzie tak, że polskie kieszenie na tym zyskają? Otóż nie, proszę państwa. Gdybyśmy w tej chwili przyjęli euro to polska gospodarka by na tym straciła, rozwijała by się wolniej, a polskie gospodarstwa domowe by na tym traciły" - powiedział Kaczyński.

Przypomniał przy tym, że za wprowadzeniem euro jest Platforma Obywatelska. "Gdyby oni wygrali, to - zobaczycie - (sprawa wprowadzenia euro w Polsce - PAP) byłaby natychmiast aktualna. Mam nadzieję, że nie zobaczycie" - powiedział Kaczyński, zwracając się do uczestników konwencji.

"Powtarzam: uderzy to w gospodarkę jako całość, uderzy to w polskie gospodarstwa domowe, ale mimo wszystko oni są za tym" - przestrzegał prezes PiS.

Premier zabiera głos

"W dłuższej perspektywie, żeby Unia Europejska wzmacniała się, przetrwała, musi być klubem równych szans; w przeciwnym razie będziemy mieli kryzys za kryzysem" - mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że Polska weszła do UE, ponieważ był to "klub równych państw".

"To jest ważne nie tylko dla pozycji Polski w UE, nie tylko dlatego, żebyśmy odnosili sukcesy, żebyśmy realizowali nasze interesy. To jest ważne również w średniej i dłuższej perspektywie dla czegoś fundamentalnego - żeby UE wzmacniała się, przetrwała, była silna, to musi być klubem równych państw; w przeciwnym razie będziemy mieli kryzys za kryzysem" - powiedział Morawiecki.

"My dzisiaj walcząc w interesie Polski, walcząc o równe traktowanie, jednocześnie walczymy o silną UE, o UE która nie jest koncertem mocarstw, nie jest europejskim koncertem mocarstw czy koncertem europejskich mocarstw, tylko jest UE równych państw - nie unia równych i równiejszych, tylko UE, która służy wszystkim państwom członkowskim w sposób sprawiedliwy i solidarny" - dodał.

"Nasz program zakłada wspieranie regionalnych produktów, które muszą przebijać się na europejskie salony, do innych państw, ale przebijać na zasadach równości" - mówił premier.





Konwencja w Poznaniu

W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbywa się w sobotę konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości.

PiS zainaugurowało konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, na początku marca w Jasionce pod Rzeszowie. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.

Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans.

W deklaracji zapisano też: sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój jako podstawy silnej UE czy stop nielegalnej imigracji.

Ostatnia z konwencji regionalna PiS miała miejsce 13 kwietnia w Lublinie, gdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Morawiecki zapewniali, że Polska przyjmie walutę euro, ale dopiero gdy nasz poziom rozwoju będzie zbliżony do Niemiec. Szef rządu ocenił, że obecnie przyjęcie przez Polskę wspólnej europejskiej waluty byłoby niekorzystne.

W minionym tygodniu Beata Mazurek zapowiadała, że konwencje wyborcze PiS będą się odbywały do 18 maja, czyli do ostatniego weekendu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. "Ostatnia konwencja będzie konwencją podsumowującą to, co proponowaliśmy, co zrobiliśmy, jakie mamy plany na przyszłość" - mówiła Mazurek przed świętami wielkanocnymi w radiowej Trójce.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.