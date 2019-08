Kaczyński: Sądy są pod wpływem ideologii LGBT

Podczas pikniku w Zbuczynie (woj. mazowieckie) Jarosław Kaczyński został zapytany, "co zamierza zrobić z marszami równości". "Mój brat świętej pamięci, gdy był prezydentem Warszawy, to zakazał. Natomiast tu jest sprawa przepisów Unii Europejskiej (...). Uchylą nam takie zakazy. Sądy też uchylą, bo sądy są całkowicie pod wpływem tej ideologii" - powiedział prezes PiS.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński we wsi Zbuczyn (woj. mazowieckie) / Leszek Szymański /PAP

W niedzielę, 11 sierpnia, prezes PiS uczestniczył w pikniku rodzinnym pod hasłem "Dobry czas dla Polski", który zorganizowano w Zbuczynie koło Siedlec (woj. mazowieckie).

Jak informuje TVN24, podczas rozmowy z uczestnikami spotkania Jarosław Kaczyński został zapytany o marsze równości organizowane przez środowiska LGBT.

"My się na to jako Polacy nie zgadzamy" - powiedziała jedna z uczestniczek pikniku. Wymianę zdań z prezesem PiS zarejestrowała kamera TVN24.

"Wie pani, problem jest taki, że gdyby to ode mnie zależało, no to byłoby jasne" - powiedział prezes PiS. "Mój brat świętej pamięci, warszawiak, gdy był prezydentem Warszawy, to zakazał. Natomiast, no tu jest sprawa przepisów Unii Europejskiej. No uchylą nam takie zakazy. Sądy zresztą też uchylą, bo sądy są całkowicie pod wpływem tej ideologii" - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że "trzeba inaczej, spokojnie ograniczyć" organizację takich wydarzeń.