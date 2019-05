Kaczyński: Zaskarżymy do Trybunału ACTA2

Zaskarżymy do Trybunału ACTA2. W żadnym razie nie chcemy się zgodzić, żeby tego rodzaju przepisy obowiązywały. Chcemy wolności w internecie - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wniosek do Trybunału zapowiedział podczas konferencji prasowej w Słupsku.

Jak mówił, konkurenci PiS nieraz głosowali w PE przeciwko interesom Polski i przeciwko wolności, np. za ACTA2. "My tę sprawę zaskarżymy do Trybunału, bo w żadnym razie nie chcemy się zgodzić z tym, żeby tego rodzaju przepisy obowiązywały. My chcemy wolności w internecie" - podkreślił prezes PiS.

Oświadczył, że dla jego ugrupowania wolność jest "rzeczą niesłychanie ważną". "Będziemy walczyć o to, żeby ta wolność została ochroniona" - dodał Kaczyński.

Unijna dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Państwa UE mają dwa lata na wdrożenie przepisów. Nowe przepisy wzbudzają emocje w niektórych państwach UE, m.in. w Polsce, gdzie określane są mianem ACTA2. Przeciwnicy tych regulacji mają wątpliwości, czy przepisy nie będą ograniczały wolności słowa w internecie. Nie poparły ich Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg.