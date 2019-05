Liderzy Konfederacji zaapelowali do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o odwołanie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która - ich zdaniem - ingeruje w wybory w Polsce, "stygmatyzuje" ich ugrupowanie oraz zarzuca im podawanie nieprawdy w sprawie tzw. ustawy 447.

Zdjęcie Kaja Godek /Wojciech Stróżyk /Reporter

Mosbacher oceniła w czwartek, że informacje przekazywane przez Konfederację na temat tzw. ustawy 447 są "rażąco nieprawdziwe". "Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami" - napisała Mosbacher na Twitterze.

Liderzy Konfederacji poinformowali o skierowaniu w poniedziałek do PKW skargi na działalność Mosbacher oraz listu do prezydenta Trumpa.

Kandydatka Konfederacji do PE Kaja Godek uznała wypowiedzi "wysokich przedstawicieli ambasady amerykańskiej w Polsce" za "absolutnie niedopuszczalne". Jak oceniła, publiczne wpisy Mosbacher na Twitterze "wołają o pomstę do nieba". "Powinna być oficjalna reakcja rządu polskiego. To jest przykład mieszania się w kampanię wyborczą i odcinania jednej z sił, którą uważa się za niekorzystną dla siebie, a promowanie innej siły, na którą się w tych wyborach gra" - przekonywała.

Godek zaapelowała do prezydenta Trumpa "o odwołanie pani Mosbacher". Wyjaśniła, że apel kieruje bezpośrednio do Trumpa, gdyż - jak mówiła - "rząd polski jest zupełnie bezwolny, dyplomacja polska śpi, nie ma żadnej reakcji". Kandydatka Konfederacji do PE zaapelowała też do prezydenta USA, aby "przysłał na placówkę w Polsce kogoś, kto rzeczywiście będzie służył naszym relacjom, a nie je zaburzał i im szkodził".