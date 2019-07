Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował na swojej stronie na Facebooku, że złożył pozew przeciwko działaczce Kai Godek. Chodzi o słowa o gejach.

Pozew wpłynął do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe - poinformował ośrodek. Kandydatka do PE, a także działaczka pro-life Kaja Godek została pozwana w związku z domniemanym znieważeniem osób homoseksualnych.

Chodzi o wypowiedź na antenie Polsat News, w której Godek stwierdziła, że "geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić".

"To pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film Sekielskich (...) Teraz geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty" - brzmiała krytykowana przez ośrodek wypowiedź.

"Uważamy, że Godek systemowo znieważa osoby LGBT starając się doprowadzić do ich stygmatyzacji i prześladowania. Wskazują na to kolejne publiczne wypowiedzi skrajnie katolickiej działaczki, w których odmawia gejom dostępu do zawodu nauczyciela, czy pochwala ataki na Marsz Równości w Białymstoku" - argumentuje na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.