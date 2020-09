Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Kiedy ferie?

We wtorek 1 września rozpoczyna się rok szkolny 2020/2021. W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku inauguracje nowego roku szkolnego będą wyglądać inaczej niż zazwyczaj. MEN wskazuje, by przy ich organizacji kierować się bezpieczeństwem uczniów i wytycznymi sanitarnymi. Rok szkolny 2020/2021 to także zmiany w egzaminach: ósmoklasisty oraz maturalnych. Poniżej prezentujemy także kalendarz roku szkolnego, by każdy mógł sprawdzić, kiedy w jego regionie przypadają ferie zimowe.

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 szkoły - które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość - mają wrócić do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się we wtorek, 1 września 2020 r. i zakończą w piątek, 25 czerwca 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2020 r., przerwa wiosenna od 1 do 6 kwietnia 2021 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

18-31 stycznia 2021 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,

25 stycznia - 7 lutego 2021 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie,

1-14 lutego 2021 r: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

15-28 lutego 2021 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Egzamin ósmoklasisty w maju

Zmiany dotyczą egzaminów zewnętrznych. Wiosną 2021 roku egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie po raz pierwszy w maju w dniach 25-27 maja. W ubiegłym roku - podobnie jak kiedyś sprawdzian dla szóstoklasistów oraz egzamin gimnazjalny - odbył się w kwietniu. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin dla ósmoklasistów zgodnie z pierwotnym harmonogramem miał być również przeprowadzony w kwietniu, jednak ze względu na epidemię koronawirusa egzamin przeniesiono na czerwiec.

Zmiany w egzaminach maturalnych

Pewne zmiany dotyczyć będą także matur, a konkretnie terminów przeprowadzenia egzaminów pisemnych z języków obcych. Z harmonogramu wynika, że sesja główna egzaminu - jak w latach ubiegłych - przeprowadzona będzie w maju, a obok egzaminów pisemnych, znów będą obowiązkowe egzaminy ustne (w roku szkolnym 2019/2020 egzaminy ustne zdawali tylko ci maturzyści, którzy aplikowali na studia za granicą i stopień z egzaminu ustnego był im potrzebny przy rekrutacji).

W poprzednich latach egzaminy z języków obcych nowożytnych na obu poziomach przeprowadzane były tego samego dnia, poziom podstawowy był rano, po południu rozszerzony. W tym roku odstąpiono od tej zasady, np. egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie dzień po egzaminie z angielskiego na poziomie podstawowym. Oba egzaminy przeprowadzone zostaną rano.

Z kolei egzaminy z innych języków obcych zarówno na poziomie podstawowym ja i na poziomie rozszerzonym będę przeprowadzone w kolejnych dniach po południu.

