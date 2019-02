Jak wygląda "Piątka Morawieckiego" w praktyce? Premier odwiedzi dzisiaj trzy województwa (mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie), sprawdzając jak przebiega realizacja zapowiedzianych w 2018 r. kolejnych punktów planu rozwojowego rządu i jak są one odbierane przez Polaków.

- Wiarygodności nie buduje się deklaracjami, ale czynami. Chcieliśmy zdać sprawozdanie z tego, co zrobiliśmy - zapowiadał premier Mateusz Morawiecki przed swoim wyjazdem do Raszyna. W spotkaniu z mieszkańcami udział wezmą również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i minister finansów Teresa Czerwińska.

- Wiarygodność jest podstawą polityki. To jest nowa jakość, którą wprowadziliśmy. Rozliczmy się z piątki Morawieckiego po 300 dniach - mówi premier.

W połowie kwietnia 2018 r. premier Mateusz Morawiecki zaprezentował kolejne punktu programy gospodarczego rządu i Prawa i Sprawiedliwości. Tzw. piątka Morawieckiego koncentrowała się na polityce rodzinnej (Dobry Start, czyli 300 zł dla dziecka na początek roku szkolnego), senioralnej (Dostępność+, czyli ok. 23 mld zł do 2025 r. na poprawę życia osobom starszym i niepełnosprawnym), do tego plan inwestycyjny dla samorządów na poprawę infrastruktury drogowej (Fundusz Dróg Samorządowych), a także kolejne ułatwienia dla firm i drobnej przedsiębiorczości (Mała firma, mały ZUS, czyli zasada naliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do osiąganych przychodów; Obniżenie CIT do 9 proc. z 15 proc.).



Korzyść na następne lata

- Z małego ZUS-u od 1 stycznia już ponad 130 tys. małych film korzysta. Jest to korzyść sięgająca co najmniej kilku mld zł w najbliższych 10 latach. Możemy dojść do 1 mld rocznie - ocenia Morawiecki. Szef rządu przypomina także, że CIT 9-proc. to jeden z najniższych podatków dla firm w Europie. - Jest on dla polskich, małych przedsiębiorców. Już 450 tys. z nich korzysta - wylicza.

Premier zapowiada także, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zaangażowanych zostanie 6 mld zł, tj. więcej niż w pierwotnym założeniu (5 mld zł). - Fundusz ten poprawi drogi w wielu powiatach i gminach. Jest to kilkakrotnie wyższa kwota niż do tej pory przeznaczane środki - dodaje Morawiecki.

Natomiast program "Dostępność+" w lipcu ub.r. został przyjęty. Szef polskiego rządu przypomina, że w kilka lat na zaległości rozwojowe dla seniorów i niepełnosprawnych przeznaczonych zostanie ponad 20 mld zł.



Polska dla wszystkich Polaków

Odniósł się także do słów premiera Jana Olszewskiego, który pytał w ostatnim swoim przemówieniu "Czyja ma być Polska? - To się właśnie rozstrzyga. Polska musi być wszystkich Polaków - to jest motto i motor naszych działań, by wszyscy Polacy czerpali ze wzrostu gospodarczego. Ta piątka (Morawieckiego - red.) przybliża nas do tego - dodaje Morawiecki.

W zeszłym tygodniu minęły także dwa lata od przyjęcia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli podstawy programowej rządu dla zintegrowanego działania, rozpisanych do 2025 r. O efektach i trudnościach realizacji wielopoziomowego dokumentu rozwojowego mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. - Myślę, że to są dobre dwa lata - ocenia Kwieciński. Wskazuje też na wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj Polska. To niepewne otoczenie makroekonomiczne, przyśpieszenie w inwestycjach, bowiem te w stosunku do PKB spadają. - Jesteśmy zadowoleni z realizacji inwestycji, ale są też takie, z którymi mamy poważne problemy - twierdzi Kwieciński.

Prace nad strategią ruszyły jeszcze w 2015 r. Pierwsza koncepcja pojawiła się w lutym 2016 r., by rok później zostać formalnie przyjętą. Główne osiągnięcia? - 2 bln zł na realizację, w tym 1,5 bln zł pochodzące ze środków publicznych. Po trzech latach realizacji mamy 62 proc. zaplanowanych funduszy publicznych pracujących w gospodarce (930 mld) - szacuje Kwieciński. Zwraca też uwagę na wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem PKB.

- W 2017 r. - 4,8 proc.; 2018 - 5,1 proc. Jestem przekonany, że w 2019 będzie więcej niż 3,8 proc. (tyle zapisano w ustawie budżetowej). Wzrost płacy minimalnej o 400 zł w latach 2017-2019. Dochód rozporządzalny wzrósł o 212 zł między 2015 a 2017. Rośnie ocena poziomu życia przez Polaków. Bezrobocie - to był największy problem, gdy wchodziliśmy do UE. Dzisiaj to 6,2 proc. Jesteśmy krajem o jednym z najniższych poziomów bezrobocia mierzonego aktywnością ekonomiczną. Spadek ubóstwa skrajnego, szczególnie wśród rodzin wielodzietnych (efekt 500+) - przypomina minister rozwoju.

Bartosz Bednarz