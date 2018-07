Kandydatów do SN ponad cztery razy więcej niż wakatów

​Według najnowszych danych do Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszono 184 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Liczba chętnych może być większa, bo kandydatury do wczoraj można było zgłaszać też pocztą. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta Andrzeja Dudy do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie.

Zdjęcie Sąd Najwyższy; zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszy się Izba Dyscyplinarna, do której zgłosiło się 84 chętnych. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych chce zasiąść 63 kandydatów, a w Izbie Cywilnej 31. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Izba karna, do której zgłosiło się sześcioro chętnych.

Wśród kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego jest między innymi 38 radców prawnych, 31 adwokatów, 22 pracowników naukowych oraz 22 sędziów sądów rejonowych i 22 sędziów sądów okręgowych. Swoją kandydaturę zgłosił też jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który chciałby zasiąść w Izbie Dyscyplinarnej.

Oceną kandydatur zajmą się zespoły złożone z członków Krajowego Rady Sądownictwa. Decyzję podejmuje cała Rada, która może, ale nie musi brać pod uwagę rekomendacji poszczególnych zespołów.

KRS kandydaturami na sędziów Sądu Najwyższego zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu, bo wtedy, zgodnie z harmonogramem, zaplanowane jest jej kolejne posiedzenie plenarne.