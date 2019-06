W 1989 roku 39 proc. Polaków pozytywnie oceniało czerwcowe wybory do Sejmu i Senatu oraz zmiany ustrojowe. Jednocześnie wśród Polaków pojawiały się obawy, że inflacja nie ustąpi, a sytuacja materialna zwykłych obywateli się pogorszy - wynika z sondażu Kantar Public.

4 czerwca 2019 roku przypada 30. rocznica pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych, wyborów do Sejmu i Senatu.

Jak podali autorzy sondażu, Polacy w maju 1989 roku częściej oceniali, że nastroje wśród ludzi są raczej niedobre lub złe (50 proc.) niż dobre lub raczej dobre (36 proc.). Zdecydowana większość ankietowanych odpowiadała, że w społeczeństwie odczuwane jest napięcie. W maju 1989 roku twierdziło tak ponad trzy czwarte Polaków (78 proc.). Ponadto dziewięciu na dziesięciu (92 proc.) respondentów oceniało sytuację gospodarczą kraju jako złą.

Według Kantar rezultaty te obrazowały krytyczne nastroje oraz potrzebę zmian. Jednak - jak wynika z sondażu - nie wszyscy Polacy wskazywali wówczas, że w ciągu najbliższych 3 lat widzą szansę na poprawę sytuacji: twierdziło tak 27 proc. z nich, podczas gdy 26 proc. przekonanych było o pogorszeniu sytuacji w przyszłości.

Zmieniły się nastroje Polaków

W wyborach 4 czerwca 1989 roku wzięło udział 62 proc. Polaków, a głosy Polaków pozwoliły (po II turach wyborów) na uzyskanie 99 na 100 mandatów senatorskich. Zdaniem autorów sondażu obraz Polski po wyborach czerwcowych zmienił się nie tylko w aspektach politycznych i ustrojowych, ale także odmianie wyraźnie uległy nastroje Polaków, którzy byli skłonni bardzo pozytywnie wypowiadać się na temat pierwszych wolnych wyborów, ale także zdecydowanie bardziej optymistycznie patrzyli w przyszłość.

Polacy ocenili rok 1989 rok zdecydowanie bardziej pozytywnie niż lata poprzednie (39 proc. ocen pozytywnych, w stosunku do 12 proc. w roku poprzednim), a najczęściej wymieniany powód to właśnie czerwcowe wybory do Sejmu i Senatu oraz zmiany ustrojowe. Co więcej, według większości społeczeństwa polskiego (54 proc.) kolejny rok zapowiadał się pozytywnie, zwłaszcza podkreślano nadzieję zmian sytuacji gospodarczej naszego kraju.

Z sondażu wynika też, że wśród Polaków pojawiały się obawy, że inflacja jednak nie ustąpi, a sytuacja materialna zwykłych obywateli się pogorszy. Miało to odzwierciedlenie w wynikach wskazujących na to, że Polacy w mniejszym stopniu przekonani byli o poprawie ich osobistego statusu materialnego niż o poprawie sytuacji w kraju (39 proc. optymistycznych wskazań w stosunku do własnej sytuacji wobec 54 proc. - w stosunku do sytuacji w kraju).